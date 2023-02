BYD Atto 3: Chinese nieuwkomer moet Nederland gaan veroveren

Maak kennis met de nieuwe BYD Atto 3, een volledig elektrsiche auto uit China. Wie niet echt bezig is met automotive en nieuwe automerken vraagt zich waarschijnlijk af wat hier staat. Het lijkt codetaal maar in werkelijkheid gaat het over het automerk ‘Build Your Dreams,’ relatief nieuw in Nederland (en Vlaanderen). Het merk komt hier op de markt met de Atto 3, en dat is een wetenschappelijke notatie (10–18) hetgeen verder niets inhoudelijk te maken heeft met deze auto. Het is letterlijk even wennen en goed om kort stil te staan bij het Chinese merk BYD, een wereldwijde fabrikant van elektrische voertuigen met een oorsprong in de ontwikkeling van innovatieve batterijtechnologie. Op basis van de ruim 1,85 miljoen verkochte auto’s in 2022 is het wereldwijd zelfs een van de grootste fabrikanten en misschien ook wel de belangrijkste toetreder op de Europese markt. Het hogere doel van BYD is de wereld minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen door een compleet ecosysteem voor schone energie te creëren. Het bedrijf met 290.000 medewerkers is ook producent van mobiele telefoons en technologische producten zoals zonnepanelen en skytrains. In Nederland kennen we het merk van de elektrische bussen die hier projectmatig al rondrijden.



Voordat je in deze auto gaat rijden moet je eerst meer weten over het merk BYD De BYD Atto 3 is een soort statement naar de markt, afgegeven door een bedrijf waarvoor je de ogen niet kunt sluiten. Daarvoor moet je in dit geval gewoon wat meer meten over deze in Shenzhen gevestigde autofabrikant van BEV’s en PHEV’s. De Chinese fabrikant heeft in 2022 Tesla achter zich weten te houden en geeft aan dat het de komende jaren de inkomsten met meer dan 1.000% ziet groeien (Bron: Reuters). Belangrijkste reden is dat het bedrijf kan profiteren van uitzonderlijke schaalvoordelen in de nog redelijke onvolwassen industrie van producenten van elektrische voertuigen. Maar er is meer, want het bedrijf maakt zelf batterijen die zowel concurrerend als uiterst betaalbaar zijn. De kosten van deze BYD ‘blade-batterij’ met een bereik van meer dan 700 km biedt zijn aanzienlijk lager dan de vergelijkbare batterij van 's werelds grootste batterijproducent Contemporary Amperex Technology.

BYD Atto 3: niet direct Top of Mind Het succes van nieuwe automerken hangt volledig af van de uitrol van het merk en de daaraan gekoppelde merkbekendheid naast een snel groeiend consumentenvertrouwen. Want waarom zou je kiezen voor een volledig nieuw merk wat niet viraal gaat vanwege opvallende kenmerken en iedereen stijl doet achteroverslaan. In platte marketingtermen moet je aan de bak en daarin heeft BYD wel wat extra’s te bieden tegenover andere Aziatische toetreders. In Nederland is de distributie in handen van Louwman (o.a. Toyota en Lexus) een gerenommeerde speler die zeker bijdraagt aan het consumentenvertrouwen. Die merkbekendheid is essentieel. In het geval van de Atto 3 komt het erop neer of je in de hoofden van mensen weet te komen die op het punt staan voor de keuze van een elektrische auto (BEV of PHEV). De auto komt op de markt in een populair segment van elektrische auto’s en moet het opnemen tegen de bijv. de Kia Niro, VW ID 3, Volvo XC40 en de Hyundai Kona Electric. En dan zijn er in het C-segment nog wel wat andere concurrenten te bedenken. Zie dan maar eens 'Top of Mind' te worden, dat heet een uitdaging.

BYD ATTO 3 De Nederlandse smaakmaker van BYD heet dus Atto 3. Deze compacte cross-over is voorzien van een eigen ontwikkelde Blade-batterij die gebruikmaakt van lithium-ijzerfosfaat (LFP)-technologie. Het voordeel van deze batterij, waar geen kobalt en nikkel aan te pas komt, is aanzienlijk minder brandgevaar en een veel langere levensduur. Als we BYD moeten geloven zijn 5.000 laadsessies geen probleem. Dat komt neer op pakweg 1.5 miljoen kilometer. De accucapaciteit van de Atto 3 is 60.5 kWh wat genoeg is voor ca. 400 km hetgeen redelijk overeenkomt met de praktijk. BYD ATTO 3 Inside Het interieur oogt vernieuwend maar heeft wel een overload aan designelementen. Of het nu gaat om het openen van de portieren, de zijvakken die zijn uitgerust met snaren, de luchtroosters, alles in de Atto 3 is gestyled en geïnspireerd op een sportschool. Zo is de inspiratie voor de deurgrepen gevonden in een halterstang en lijkt de versnellingshendel op een zogenoemde kettlebell. Hierdoor valt er genoeg te ontdekken maar gaat dat wel ten koste van het totale design, wat daardoor wat minder strak overkomt. Meest opvallende accessoire is echter het kantelbare 15.6 inch infotainment tablet zoals we dat kennen uit de auto van het opperhoofd van Twitter. De interface verdient een compliment en is overzichtelijk zonder teveel lagen. Apple CarPlay (gooit overigens de interface volledig op z’n kop) en Android Auto staan wel op de planning maar komen pas mee met een van de toekomstige over-the-air updates. De voice-control moet nog even wat schoolklassen doorlopen en doet er handig aan om ook wat extra talen onder de knie te krijgen waaronder Nederlands. De Atto 3 is verder standaard uitgerust met o.a. een panoramisch schuifdak, elektrisch te bedienen en verwarmde kunstlederen (redelijk vlakke) stoelen, een warmtepomp en een fraaie 360°-camera.

BYD EV-technologie De BYD Atto 3 is uitgerust met een ‘blade-batterij’ die volgens opgave vooral veilig en duurzaam is en door zijn hoge vermogensdichtheid en een zeer laag energieverbruik heeft. De Atto 3 is de eerste SUV van het merk welke is gebaseerd op een eigen platform waarin vrijwel alle techniek is geïntegreerd. En juist dit onzichtbare stukje technisch vernuft zou een uiterst hoge systeem efficiëntie van 89% opleveren. De Atto 3 is standaard voorzien van een geïntegreerde warmtepomp met hoog rendement wat in de winter zorgt voor een aanzienlijk hoger rendement. Dit systeem maakt gebruik van de restwarmte van de omgeving, de aandrijflijn, het passagierscompartiment en zelfs de batterijen en werkt bij een breed temperatuurbereik. . Prestaties, van uiterst rap tot een onzichtbare one-pedal Met een 150 kW/204 pk (koppel van 310 Nm) sterke motor springt deze BYD Atto 3 in 7.3 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 160 km/u. Er zijn vier performance opties waaronder een Sport en een Economy Mode. In de de Sportmode is de Atto 3 gevoelsmatig behoorlijk rap en accelereert hij als de beste. In het standje Eco gaat alles in slow-motion. Dan zal zeker een van de geheimen zijn waarom het theoretisch bereik het werkelijk bereik heel dicht weet te benaderen. Het befaamde ‘one-pedal’ rijden wat je het gevoel geeft dat de auto fors aan het recupereren is, voelt volstrekt anders. Dit zou wel eens voor aanzienlijk meer terug geleverde energie kunnen zorgen. Je gaat wat eerder van het gas af waardoor de remweg met een hogere snelheid langer is. En dat algoritme kan zo maar veel meer energie terug leveren al blijft dit voor nu nog even theorie. Overigens heb je wel de rempedaal nodig om echt te stoppen. Bereik is geen onderwerp, het snelladen wel

De BYD Atto 3 heeft volgens opgave een elektrisch rijbereik van 420 kilometer al zal dit in een stedelijke omgeving aanzienlijk hoger zijn. In praktijk hebben we al gemerkt dat de Atto 3 dit moeiteloos gaat waarmaken. Het laden met de 88 kW DC-oplader zou voldoende zijn om in een krappe 30 minuten van de Atto 3 van 30% tot 80% op te laden. En dat valt voor een nieuwe EV in 2023 wel wat tegen. Rij je dus lange afstanden dan moet je gewoon redelijk wat laadtijd incalculeren in de wetenschap dat je lang niet overal deze 88 kWh gaat halen. Build Your Dreams prijzen en levertijden De Build Your Dreams Atto 3 moet de EV zijn die Nederland gaat veroveren volgens het Chinese merk. BYD is in ieder geval in goede handen bij Louwman die de import en retail zal verzorgen. Die keuze is in deze fase als nieuw merk ronduit verstandig. BYD heeft waarschijnlijk bewust gekozen om de prijs af te stemmen op de directe concurrentie. Het goedkoopste model kost 43.000 euro. Voor een paar duizend euro extra krijg je echter een versie die veel aantrekkelijker is en het instapmodel overbodig maakt. En voor 45.000 zit je wat prijs betreft precies tussen de populaire Kia Nero EV en de ID 3. Build Your Dreams!

BYD Han en BYD Tang Naast de BYD Atto 3 komen dit jaar ook nog de strak gestileerde BYD Han, met een knipoog naar de looks van een Tesla, en de BYD Tang, een fors formaat SUV (7-zitter) op de Nederlandse markt. Deze laatste is voorzien van een 86.4 kWh batterij waarmee je moeiteloos boven de 500 km moet kunnen rijden. Helaas met een snellaadvermogen van maar max. 110 kW hetgeen eigenlijk te weinig is voor een dergelijk model en prijsklasse, zeker als je naar de toekomst kijkt.