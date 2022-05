Nieuwe Kia Niro als hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch

Kia doet het in Europa ongekend goed. De Niro is een hit en de onlangs geïntroduceerde Kia EV6 werd auto van het jaar . Dan heb je als autoproducent het momentum te pakken en is het rap tijd om die toch al succesvolle Niro dan maar gelijk eens een goede upgrade te geven.

Daarnaast kijkt de consument steeds meer naar duurzaamheid, verbruik en kosten. Wie denkt dat de autobezitter in 2022 niet veel anders denkt en handelt als 5 jaar geleden vergist zich. Met andere woorden, ieder merk moet vol aan de bak want de traditionele merkloyaliteit is disruptief en staat onder druk.

De Kia Niro, het is een van de meest verkochte auto’s in Europa en ook in Nederland. Het is het succesnummer van Kia en niet zonder reden. En als je dat succes wilt behouden moet je drang om te verbeteren en vernieuwen permanent aanwezig zijn. Het aantal nieuwe geëlektrificeerde auto’s is groot, zowel van bestaande automerken als van nieuwe merken. Die laatste komen ook met nieuwe businessmodellen op de markt die de keuze voor de consument nog groter maken.

De nieuwe Kia Niro

Voor deze nieuwe generatie heeft Kia de Niro fors onderhanden genomen en staat het model op een geheel nieuw platform waarvan de Niro nu het eerste model is. Wat is gebleven, is het gamma bestaande uit een hybride (HEV), plug-in hybride (PHEV) en een volledig elektrische versie (EV). Deze laatste heet nu echter gewoon Niro en niet langer e-Niro. Waar je bij zijn voorganger nog kon kiezen voor een ‘klein’ en ‘groot’ accupakket is deze nieuwe Niro EV alleen verkrijgbaar met een groot accupakket.



Het elektrische rijbereik van de Niro PHEV en de volledig elektrische Niro EV is iets vergroot. De nieuwe Smartstream 1,6-liter GDI-benzinemotor van Kia levert verbeterde prestaties en ook de tweede generatie zestraps automatische transmissie heeft een update gehad. Net als zijn voorganger rijdt de Niro soepel en vlot genoeg. Het is geen accelaratiekampioen maar de vraag is of dat überhaupt van belang is.

Door in de HEV en PHEV de achteruitversnelling te verwijderen en uitsluitend elektrisch achteruit te rijden in plaats van op de benzinemotor, is de nieuwe transmissie 2,3 kg lichter en wordt hierdoor het verbruik ook verder verlaagd.

Niro PHEV

De nieuwe Niro PHEV heeft een grotere accu gekregen (11.1 kWh versus 8.9 kWh). Dit komt eveneens ten goede aan het elektrisch rijbereik wat nu is vastgesteld op 65 km. Deze verbeterde actieradius moet zeker in combinatie met een thuislader in staat zijn om lokaal vrijwel altijd emissievrij te kunnen rijden. De nieuwe elektrische verwarming (PTC) zorgt ervoor dat de verbrandingsmotor minder vaak nodig is voor het verwarmen van het interieur, wat ook ten goede komt aan het bereik.

Niro EV

De nieuwe Niro EV zou nu een werkelijk elektrisch rijbereik hebben van ruim 400 km met een beschikbaar vermogen van 150 kW en een maximumkoppel van 255 Nm (dit is wel bijna 100 kW minder als z’n voorganger). Onder optimale omstandigheden duurt het laden m.b.v. een snellader minder dan 45 minuten om hem van 10-80% op te laden. Daar moet nog wel bij worden uitgelegd dat de nieuwe EV iets langzamer (72 kW) laadt dan de e-Niro (80 kW) maar dat hij langer op het hogere vermogen kan laden zodat het uiteindelijk toch nog sneller gaat.