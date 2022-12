Hyundai laat de Kona groeien

De Hyundai Kona is een van de populairste middenklassers van de Koreaanse fabrikant. Dit jaar is het toch al een paar jaar ‘oude’ model, na de I10 en nieuwe Tucson, nog steeds de bestverkopende Hyundai in Nederland. Toch vond Hyundai het tijd om de Kona een nieuwe look te geven. Een 'upgrade' zogezegd.

Groter en stoerder



Uiteraard is design altijd een kwestie van smaak. Zelf moet ik zeggen dat ik de nieuwe Kona, die vanaf volgend jaar in de showrooms verschijnt, er een stuk beter uit vindt zien dan het huidige model. Wat overigens een prima auto was en is, zeker de EV-variant. Goed, over smaak valt zoals gezegd niet te twisten, of wel?

Hyundai heeft de nieuwe Kona in alle richtingen laten groeien. Zo is hij 150mm langer en 25mm breder. Ook de wielbasis is met 60mm gegroeid. Dat moet zorgen voor meer binnenruimte. Volgens de fabrikant is het interieur nu (nog) meer op de bestuurder afgestemd.