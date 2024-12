Chery Automobile is gestart met productie in Europa

Chery Automobile, een prominente Chinese autofabrikant, heeft zijn eerste Europese productiefaciliteit geopend in de voormalige Nissan-fabriek in Barcelona. Op 23 november 2024 rolde de eerste Ebro S700, een compacte SUV, van de assemblagelijn in de Zona Franca. Deze mijlpaal markeert Chery’s debuut met productie in Europa en versterkt de samenwerking met het Spaanse EV Motors.

Heropleving van de Nissan-fabriek

De Nissan-fabriek in Barcelona werd in 2021 gesloten, wat leidde tot het verlies van duizenden banen. Door de overname en heropening van de faciliteit door Chery en EV Motors worden naar verwachting tegen 2026 ongeveer 1.250 banen gecreëerd. Er zijn plannen om jaarlijks 150.000 voertuigen te produceren tegen 2029.

Toekomstige productieplannen

Naast de Ebro S700 is Chery van plan om in de nabije toekomst de productie van de OMODA 5 in Barcelona te starten. Dit model zal naar verwachting vanaf het voorjaar van 2025 in Nederland beschikbaar zijn. De productie van de OMODA 5 werd echter met een jaar uitgesteld vanwege Europese invoerheffingen op Chinese elektrische voertuigen.

Strategische betekenis

De opening van deze fabriek positioneert Spanje als het eerste Europese land dat Chinese elektrische voertuigen produceert. Hetgeen het concurrentievermogen van de Europese automarkt kan versterken. Bovendien benadrukt het de groeiende invloed van Chinese autofabrikanten in Europa, en hun bijdrage aan de groene transitie van de regio.

Conclusie

Chery’s start met de productie in Europa markeert een belangrijke stap in de globalisering van het bedrijf en biedt nieuwe kansen voor de Europese automarkt. Met de geplande introductie van modellen zoals de OMODA 5 kunnen ook Nederlandse consumenten binnenkort profiteren van een groter aanbod.