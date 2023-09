Huawei en Chery komen met een ‘Tesla killer EV’, de Luxeed S7

Huawei was tot een jaar of zes geleden hard op weg naar de nummer 1 positie op de wereldwijde smartphone markt. Totdat het noodlot, in de vorm van een door spionage-angst gedreven handelsverbod, toesloeg. Daarover is al veel gezegd en geschreven. De Chinese tech-gigant heeft nu een nieuw doel: de nummer 1 positie op de wereldwijde EV-markt veroveren.

Luxeed EV’s van Huawei en Chery Automobile

Voordat het zover is, als het al zover komt, zal nog heel wat water door de Rijn, Mississippi en Yangtze rivieren stromen. Maar, het belangrijke eerste begin is er. Huawei gaat binnen nu en enkele maanden namelijk haar eerste EV op de markt zetten, zo meldde de South China Morning Post deze week. Dat gebeurt echter niet onder haar eigen naam. De Chinese fabrikant is daarvoor een samenwerking aangegaan het eveneens Chinese Chery Automobile. De EV’s die deze bedrijven samen gaan maken, zullen onder de merknaam Luxeed in de showrooms verschijnen.

Als we de woorden van een van de topmannen van de Automotive divisie van Huawei mogen geloven, Richard Yu Chengdong, dan wordt het eerste model, de Luxeed S7, eind november al in China onthuld. Huawei en Chery leggen de lat maar meteen zo hoog mogelijk. De Luxeed S7 zou namelijk de Tesla Model S naar de kroon moeten stijgen.

Nog geen ‘specs’, wel hooggespannen verwachtingen

Over de prijs, het bereik en andere (slimme) specs van de Luxeed S7 deed Chengdong nog geen uitspraken. Uit informatie die te vinden is op de website van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie, valt af te leiden dat de EV gebouwd wordt op het Chery Auto E0X-platform. Een platform dat ontworpen is voor voertuigen met vierwielaandrijving en twee motoren.

Volgens die gegevens zou de Luxeed S7 mogelijk ook uitgerust worden met andere bekende EV-features, zoals semi-autonoom rijden, automatisch parkeren en stembediening.