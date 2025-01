Dit is het snelst groeiende automerk van 2024

Met in de laatste acht maanden een verkoop van telkens boven de 20.000 stuks per maand, heeft OMODA&JAECOO in 2024 wereldwijd 248.605 auto’s verkocht. Dat betekent een groei van 54 procent ten opzichte van 2023, waarmee OMODA&JAECOO het snelst groeiende automerk ter wereld is. Vanaf het voorjaar komen de auto’s ook beschikbaar in Nederland.

OMODA C5

In december bedroegen de verkopen 23.560 stuks. Het bestverkochte model in afgelopen jaar was de OMODA C5. Maar liefst 129.341 stuks verlieten de showroom op weg naar tevreden klanten. Sinds de lancering in februari van hybride en full electric aangedreven modellen als de OMODA E5, JAECOO J7 PHEV en JAECOO J6, zijn er van deze ‘new energy’ auto’s 34.068 over de toonbank gegaan.

Beschikbaar in 33 landen

De auto’s van OMODA&JAECOO zijn nu leverbaar in 33 landen. Sinds februari zitten daar ook Europese landen bij. In minder dan tien maanden zijn er al 9.988 exemplaren verkocht in Spanje. Daarna volgde de lanceringen in Polen, Italië, Hongarije en het Verenigd Koninkrijk. Aanstaande vrijdag wordt het merk tijdens de Autosalon gelanceerd in België en in het voorjaar volgt ook de introductie in Nederland.

4 modellen komen in 2025 naar Nederland

Eerst komen de full electric OMODA E5 en de PHEV-variant van de JAECOO J7 op de markt. Na de zomer maken de JAECOO J5 en de OMODA C7 PHEV ook hun entree op de Nederlandse wegen.