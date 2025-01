Chery International User Summit: Innovatie en ambitie op wereldschaal

Eind vorig jaar was de Chinese stad Wuhu het toneel van de Chery International User Summit, een evenement met de nieuwste technologische doorbraken van het merk, maar ook waar Chery Automobile de visie op de toekomst van mobiliteit en duurzaamheid presenteerde. Van geavanceerde autonome rijtechnologie tot revolutionaire batterijontwikkelingen en een strategische wereldwijde expansie: Chery heeft zijn stempel gedrukt als toonaangevende speler in de wereldwijde automobielindustrie.

Toekomstige technologieën en slimme mobiliteit

Een van de hoogtepunten van de summit was de onthulling van het vernieuwde Z-DRIVE C-Pilot 5.0-systeem, dat de lat voor autonoom rijden opnieuw hoger legt. Dit geavanceerde systeem bouwt voort op eerdere versies door functies zoals stedelijke NOA (Navigation on Autopilot) zonder gebruik van HD-kaarten en geavanceerde snelwegfunctionaliteiten mogelijk te maken. Het doel van Chery is om tegen eind 2025 volledig autonome rijmogelijkheden te implementeren, hetgeen een belangrijke stap voorwaarts betekent in slimme mobiliteit.

Daarnaast presenteerde Chery ook het Lion Smart Cockpit, een geavanceerde interactieve cabine die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Dit systeem is ontworpen om bestuurders een gepersonaliseerde, veilige en comfortabele rijervaring te bieden door functies zoals spraakgestuurde bediening en adaptieve instellingen.

De kracht van Kunpeng: Nieuwe batterijen en oplaadinnovaties

Een andere belangrijke aankondiging was de introductie van het Kunpeng Batterij-merk. Deze batterijen ondersteunen een indrukwekkende 6C-snellading, waarmee voertuigen in slechts 5 minuten genoeg energie kunnen opslaan voor een bereik van 400 km. Dit is niet alleen een technologische doorbraak, maar ook een antwoord op de groeiende vraag naar efficiëntie in elektrisch rijden. Bovendien kondigde Chery plannen aan voor solid-state batterijen, die naar verwachting in 2027 in massaproductie gaan, met een levensduur die 20% langer is dan de huidige normen.