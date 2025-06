OMODA O9 maakt zijn Nederlandse debuut

Midden in het bruisende hart van de Westfield Mall of the Netherlands is vandaag de nieuwste blikvanger van OMODA&JAECOO gepresenteerd: de OMODA O9. Met dit indrukwekkende topmodel betreedt het merk vanaf september officieel de Nederlandse markt. De O9 belooft niet alleen op te vallen door z’n futuristische design, maar ook door zijn prestaties.

Luxe SUV met lef

De OMODA O9 is een plug-in hybride SUV van formaat: 4,77 meter lang, met een uitgesproken design gebaseerd op het zogeheten ‘Σ’-concept. Aan de buitenkant springen vooral de dagrijlichten met 134 leds in het oog, terwijl het interieur vooral luxe en comfort uitstraalt. Denk aan stoelen in nappa-leder, met verwarming, ventilatie én massagefunctie. De sfeerverlichting past zich aan de muziek aan, die wordt afgespeeld via een Sony-audiosysteem met speakers in de hoofdsteunen – details die doen denken aan het premiumsegment.