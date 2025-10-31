Robotaxi rijdt speciale buurtkat dood: geeft geld aan goed doel

Een buurtkat die altijd rondliep rond een supermarkt is niet meer. Het diertje, die KitKat heette, blijkt te zijn aangereden door een Waymo-auto. Het zelfrijdende-taxibedrijf heeft hierop besloten om geld te schenken aan een goed doel.

Waymo rijdt kat aan

Het verlies van de kat raakt de buurt enorm. Er is zelfs een soort herinneringsplek voor het diertje gecreëerd. De kat werd ook de burgemeester van 17th Street genoemd. Hij zou dus door een autonoom vehikel van Waymo zijn aangereden. De taxi stopte bij de markt en de kat werd onder de auto gevonden en later dood verklaard in een dierenziekenhuis.

De auto zou niet zijn afgeremd, en reed zo door over het dier heen. Hij leek het dier helemaal niet te hebben gezien in het donker. Waymo heeft niet gereageerd op het al dan niet gezien hebben van de kat, maar het heeft wel gezegd een bedrag over te maken naar een dierenorganisatie. Hoeveel is onbekend.