Robotaxi rijdt speciale buurtkat dood: geeft geld aan goed doel

Een buurtkat die altijd rondliep rond een supermarkt is niet meer. Het diertje, die KitKat heette, blijkt te zijn aangereden door een Waymo-auto. Het zelfrijdende-taxibedrijf heeft hierop besloten om geld te schenken aan een goed doel.
Het verlies van de kat raakt de buurt enorm. Er is zelfs een soort herinneringsplek voor het diertje gecreëerd. De kat werd ook de burgemeester van 17th Street genoemd. Hij zou dus door een autonoom vehikel van Waymo zijn aangereden. De taxi stopte bij de markt en de kat werd onder de auto gevonden en later dood verklaard in een dierenziekenhuis.
De auto zou niet zijn afgeremd, en reed zo door over het dier heen. Hij leek het dier helemaal niet te hebben gezien in het donker. Waymo heeft niet gereageerd op het al dan niet gezien hebben van de kat, maar het heeft wel gezegd een bedrag over te maken naar een dierenorganisatie. Hoeveel is onbekend.
Waymo laat weten: “Ons voertuig was gestopt om mensen op te halen en een kat sprintte onder ons voertuig toen die weer optrok. We condoleren de eigenaar van de kat en de community die van hem hield.” Helaas blijkt het vaker te gebeuren, zoals het ook bij gewone automobilisten voorkomt. Katten en honden kunnen nu eenmaal snel de straat oprennen en zeker in het donker is dat moeilijk te zien. Maar ook als je het wel ziet, is het soms te laat of te gevaarlijk om uit te wijken.
Het lijkt niet uitzonderlijk vaak voor te komen dat dieren worden aangereden door Waymo’s. Er is ook waarschijnlijk geen oplossing voor: het scherper afstellen van de reactie van de auto kan immers ook voor minder veiligheid zorgen omdat er ook ander verkeer is waar rekening mee dient te worden gehouden
.