Mazda toont nieuwe conceptcar met algen als brandstof

Mazda heeft van zich laten horen op de Japan Mobility Show. Het merk laat een aantal concepten zien die er niet alleen futuristisch uitzien qua uiterlijk, maar ook heel moderne mogelijkheden hebben qua innerlijk. Zo zou het merk een oogje hebben op algen als brandstof.
Mazda heeft veel in petto in de toekomst. Het introduceert zijn conceptauto Mazda Vision X-Coupe, met koplampen alsof het bijeengeknepen ogen zijn die je nog even goed doorlichten. Daarnaast was er ook de Vision X-Compact, een kleinere auto die duidelijk dezelfde KODO-designtaal heeft. Mazda creëerde ze onder het mom duurzaamheid.
De X-Coupe is een 503 paardenkrachten (375 kW) plug-in hybride die een dubbele rotor turbo-wankelmotor heeft. De actieradius zou 800 kilometer moeten zijn met 160 kilometer alleen op de batterij. De auto zou moeten rijden op brandstof van microalgen en er is de mogelijkheid dat hoe meer kilometer je maakt, hoe meer CO2-uitstoot je juist tegengaat. Dat komt omdat de CO2-uitstoot van de auto wordt ‘opgevangen’.
Enerzijds dus brandstof van microalgen, wat inmiddels geen droom meer is. Mazda heeft brandstof kunnen maken uit microalgen, maar juich tegelijkertijd weer niet te vroeg: het duurde twee weken om een liter brandstof te krijgen uit 11.000 liter algen. En dan die CO2-opvanger: dat heet Mazda Mobile Carbon Capture en dat kan uitlaatgassen van CO2 ontdoen. Hoe dat zit is onbekend, maar we zouden daar in november bij een race meer van gaan zien. Watvoor race is onduidelijk.
De Vision X-Compact is een kleinere bolide die gebruikmaakt van AI om hem menselijker te doen overkomen. Het zou kunnen zeggen: ‘Hé, weet je nog dat café dat je vorige week noemde? Er is een leuk weggetje dat ons daar naartoe brengt. Veel interessanter dan deze snelweg.’ Dus je slaat af en hoort: ‘Ooh, mooie invoeging!’ Daarna voorzichtig: ‘Dode hoek, linkerkant.’ Een beetje bijdehand, maar dat zullen sommige mensen alleen maar waarderen. Verder heeft het merk weinig gezegd over de auto: zo is het niet bekend of het een hybride is of een ander type auto.