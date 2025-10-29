Mazda toont nieuwe conceptcar met algen als brandstof

Mazda heeft van zich laten horen op de Japan Mobility Show. Het merk laat een aantal concepten zien die er niet alleen futuristisch uitzien qua uiterlijk, maar ook heel moderne mogelijkheden hebben qua innerlijk. Zo zou het merk een oogje hebben op algen als brandstof.

Mazda Vision X-Coupe

Mazda heeft veel in petto in de toekomst. Het introduceert zijn conceptauto Mazda Vision X-Coupe, met koplampen alsof het bijeengeknepen ogen zijn die je nog even goed doorlichten. Daarnaast was er ook de Vision X-Compact, een kleinere auto die duidelijk dezelfde KODO-designtaal heeft. Mazda creëerde ze onder het mom duurzaamheid.

De X-Coupe is een 503 paardenkrachten (375 kW) plug-in hybride die een dubbele rotor turbo-wankelmotor heeft. De actieradius zou 800 kilometer moeten zijn met 160 kilometer alleen op de batterij. De auto zou moeten rijden op brandstof van microalgen en er is de mogelijkheid dat hoe meer kilometer je maakt, hoe meer CO2-uitstoot je juist tegengaat. Dat komt omdat de CO2-uitstoot van de auto wordt ‘opgevangen’.