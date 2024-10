Mazda CX-80: luxeheld van de hockeyclub

De Mazda CX-80 is het 25 centimeter langere broertje van de CX-60, centimeters die ten goede komen aan de wielbasis en daarmee het interieur. Dat is lekker ruim, zoals het hoort bij een luxe topmodel. Maar is die CX-80 de titel topmodel in de dagelijkse praktijk waardig?

Een eerste kennismaking met het nieuwe vlaggenschip van Mazda geeft al vrij snel het antwoord: ja. De CX-80 is een echte luxewagen en dat ook nog eens voor maximaal zeven inzittenden. Gezinnen worden kleiner, auto’s groter. Maar dat mag de pret niet drukken, want heb je rijzaterdag bij de hockeyclub, dan ben je natuurlijk de held van die extra ouder die niet hoeft te rijden.

In Nederland wordt de CX-80 met een motor geleverd, de e-Skyactiv-G 2.5 liter viercilinder plug-in hybride. Goed voor 191 pk aan vermogen en 261 Nm koppel. Samen met de elektromotor komen er krachtigere cijfers tevoorschijn: het gecombineerd systeemvermogen bedraagt dan 327 pk, het koppel stijgt dan naar 500 Nm. Kijk, daarmee kom je wel weg, ook al omdat de elektromotor al vanaf het indrukken van het gaspedaal vol erop gaat. In 6,8 seconden zit je op de 100 km/u.

1 op 62,5 bij opgeladen accu

Volledig opgeladen kun je met de 17,8 kWh-accu zo’n 60 kilometer volledig elektrisch rijden. Geen echte topprestatie, maar voldoende voor de gemiddelde dagelijkse woon-werkafstand die volgens het CBS nog altijd op zo’n 30 kilometer ligt (meest recente cijfers 2022). Bovendien: rijd je met de elektro-benzinecombi, dan is het gemiddeld verbruik volgens WLTP 1 op 62,5. Is de spanning eraf, dan stijgt het gemiddelde verbruik naar 1 op 12,1. Stroom erop houden is daarom best een goed idee.

Het aanzicht van de nieuwe top-Mazda is best prettig, maar niet spectaculair. Maar misschien wil je dat ook helemaal niet als je deze CX-80 ambieert. Het is een grote auto van bijna vijf meter lang (4995 mm) en 1710 mm hoog. De breedte is met 1890 mm binnen de normale kaders, maar groot genoeg om samen met de andere afmetingen voor een ruim interieur te zorgen. Binnen voelt de Mazda vele malen groter dan dat je er aan de buitenkant vanaf ziet en dat is wat ons betreft een fraai staaltje werk.

Ondanks de wat behoudende lijnvoering, is het de ontwerpers wel gelukt om duidelijk te maken dat hier een serieuze, chique auto staat. En daarin wordt je allesbehalve teleurgesteld bij het instappen. De gebruikte materialen zijn van topkwaliteit, of dat nu het stoffen interieur is of de lederen versie. Kleurstelling: dikke tien. Vooral de afwerking van het dashboard voelt helemaal fijn, of dat nu de basisversie met zacht kunstleer is of de afwerking met esdoornhout en bijzonder fraai ‘Musubu’ stiksel in de duurdere uitvoeringen, vanaf het basismodel baad je in een gevoel van luxe.