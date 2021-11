​De Mazda MX-30, de eerste vegan elektrische auto

De Mazda MX-30 is Mazda’s elektrische paradepaardje. En terecht. Dit is de eerste elektrische auto met een vegan interieur. Dat zie je niet, dat ruik je niet en het voelt heerlijk comfortabel. Maar er is meer. Wij gingen op onderzoek uit in Portugal in de Douro-vallei tijdens de Mazda Portugal Experience. En an experience it was.



MX-30



De Douro-vallei kenmerkt zich door de brede rivier de Douro met majestueuze bergen aan weerskanten, de idyllische dorpjes en prachtige natuur. Waar kun je dus beter de MX-30 rijden dan hier. Deze compacte, stoere en tegelijkertijd sexy SUV past volledig in de missie van het Japanse automerk: CO2 neutraal vanaf 2050 op alle bedrijfsterreinen. De MX-30 heeft een 35,5 kWh batterij met een consumptie van 19 kWh / 100 km. Nu hoor ik je denken: maar dan is de actieradius toch helemaal niet zo heel groot? Klopt, 260 km, more or less, als je zuinig doet. Dat maakt de MX-30 de perfecte auto voor de wat kortere stukken, in de stad of het dorp. Zo kan iedereen aan de elektrische auto. En er is onder de motorkap bewust ruimte overgelaten voor een eventuele rotatiemotor. Van alle markten thuis, dus, deze fijne Mazda MX-30.

Hij is pittig, heeft voldoende power op de steile hellingen, wendbaar en een lust voor het oog. En het sturen door de 93 bochten op de N222, gaat wel heel soepel. Je laadt ‘m snel op en er past enorm veel in. Met een bagageruimte van maar liefst 366 liter. Kinderwagen, alle voetbalspullen en een halve verhuizing, het past er gewoon in. Hoewel de MX-30 breed en robuust oogt, manoeuvreer ik ‘m met gemak door de smalste straatjes in de dorpjes langs de Douro. Het leuke, of niet leuke, het ligt eraan waar je wensen liggen, is het artificiële motorgeluidje dat je binnenin hoort. Want we willen allemaal elektrisch rijden, maar we missen soms wel dat motorgeluid. De MX-30 has it all.