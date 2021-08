Mobiel werken in de Mazda CX-5 SkyActive-D

Vorige maand startten we met de serie waarbij ik op een andere manier kijk naar auto’s. We werken immers steeds vaker buiten de deur en nu de coronapandemie op zijn eind loopt zullen na de vakanties de woon-werk files ook weer gaan groeien. Tijd om de files te omzeilen, bijvoorbeeld door even op een P of andere rustige plek je laptop open te klappen en wat werk weg te werken. Ik heb dat de afgelopen weken uitgebreid getest met de nieuwe Mazda CX-5 SkyActive-D 185. Over de Mazda CX-5 Ik heb voor deze test de nieuwste vierwiel aangedreven Luxury uitvoering van de CX-5 gekozen, uitgerust met een 2,2 liter viercilinder turbodiesel met 184 pk. De naam van de uitvoering zegt het al, qua comfort en luxe liet deze CX-5 weinig te wensen over. Lederen bekleding met stoelverwarming en -koeling, de nodige rij-assistentie features zoals adaptive cruise control, lane assist, parkeer sensoren, een achteruitrijcamera en een elektrisch schuif-kanteldak; de Luxury uitvoering van de Mazda CX-5 heeft het allemaal standaard aan boord. Ik was zeer te spreken over het comfort en de instelmogelijkheden van de stoelen, zowel voor als achterin. Daardoor kun je niet alleen altijd de meest comfortabele positie achter het stuur kiezen maar, in dit geval, ook zorgen voor een bijzonder comfortabele werkhouding, maar daarover straks meer.

Rij impressie Ik heb jarenlang, toen ik zakelijk 50 tot 70-duizend kilometer per jaar op de weg zat, turbodiesels gereden. En altijd met heel veel plezier. De laatste was een VW Touran van 2004 waar ik meer dan een half miljoen comfortabele kilometers in afgelegd heb. In dat opzicht was de Mazda CX-5 SkyActive-D voor mij deels een weerzien met de comfortabele kracht en rijeigenschappen van een turbodiesel, maar dan wel met technologie die vijftien jaar ‘verder’ is. In amper twee weken heb ik bijna 2000 kilometer met de CX-5 door Nederland en Duitsland gereden en mij geen moment verveeld. Rijden in de CX-5 is een genot. Stil, strak en mede dankzij de zestraps automaat bijzonder ‘smooth’. Maar, en dat heb ik uiteraard ook getest, met 210 over de Deutsche Autobahn is ook geen enkel probleem voor de CX-5. De wegligging is formidabel en je hebt nauwelijks het gevoel dat je elke seconde bijna 60 meter aflegt. Als mobiele werkplek is dit een auto waar ik heerlijk achterin zou kunnen plaatsnemen om onderweg te werken terwijl een chauffeur mij naar de volgende bestemming brengt.

Werken in de Mazda CX-5 Tijdens de testperiode heb ik, naast veel rijden, heel wat tijd doorgebracht op de stoel van de bijrijder en achterin, met mijn 15 inch MacBook Pro op mijn schoot. Ik heb het al kort gehad over het comfort van de stoelen. Dat is bij de CX-5 echt ongekend. Ik heb een aantal keren meerdere uren aaneengesloten in de auto zitten werken en hoewel ik af en toe, om af te schakelen, even uitstapte, heb ik op geen enkel moment ook maar enige last gehad van rug of benen. Doorgaans zijn autostoelen immers een stuk minder comfortabel dan een goede bureaustoel, maar dat is bij de CX-5 niet aan de orde. Daarbij komt dat de afmetingen van de CX-5 ervoor zorgt dat je tijdens het werken (typen) ook geen last hebt van je armen die tegen de deur of middenconsole stoten. De werkruimte in deze Mazda is ruimer dan de gemiddelde werkplek in een kantoortuin van een klantenservice.

Dat geldt ook wanneer je achterin gaat zitten om te werken. De beenruimte, zowel in de lengte (ten opzichte van de voorstoel) als hoogte (vanaf de vloer) is ruim voldoende om zeer comfortabel te kunnen zitten tijdens het werken. Achterin zitten biedt soms nog een extra voordeel. Wanneer de auto in de zon staat, of wanneer de zon laag staat, zorgen de donkergetinte zijruiten achterin ervoor dat je minder last hebt van lichtinval. Het kan dan wel verstandig zijn om ook het schuifdak, mocht je die hebben, helemaal dicht te maken zodat de lichtinval daar ook beperkt wordt. Waar je wel even rekening mee moet houden is de stroomvoorziening wanneer de auto stil staat. Zoals vrijwel alle moderne auto’s wordt de stroom op de aansluitingen in de auto, voor een laptoplader of smartphone, uitgeschakeld wanneer de auto uitgezet wordt. De CX-5 heeft overigens een sigarettenaansteker aansluiting die voldoende vermogen levert voor het opladen van een laptop, mits je uiteraard beschikt over de juiste mobiele laadkabel voor jouw laptop. Daarnaast bevinden zich in het middenconsole ook nog twee USB-A aansluitingen.

Werken op ‘hoogte’ Nee, hiermee doel ik nu niet op hoge instap en zitpositie van de Mazda CX-5. Voor een van de testdagen was ik in het altijd gezellige Twente. Een kennis vertelde mij, toen in vroeg naar een fraaie werklocatie in de buurt, dat de Tankenberg daarvoor een van de betere plekken is. Nu telt Nederland formeel geen bergen, hooguit een aantal heuvels die nagenoeg allemaal in Zuid-Limburg liggen, maar goed. De Tankenberg in Oldenzaal is wel het hoogste punt van de provincie Overijssel (85 meter boven NAP). En, zo bleek, een prima plek om te werken. Er staan wat bomen, het is er lekker rustig en als je de benen even wat langer wilt strekken dan kun je in de omgeving diverse wandelroutes vinden die je langs prachtige Twentse natuur voeren. En laten we wel wezen, wanneer je in de auto werkt, dan is een plekje in de natuur altijd veel beter dan een kille, drukke, parkeerplaats langs de snelweg of een McDonald’s, toch?

Wat kost de Mazda CX-5 Luxury SkyActive-D De Mazda CX-5 is er al vanaf een kleine 37.000 euro. In de uitvoering zoals ik hem getest heb, de vierwiel aangedreven 2.2 liter turbodiesel Luxury, hangt er een prijskaartje aan van iets meer dan 57.000 euro. Uiteraard is de Mazda CX-5 ook beschikbaar als private of zakelijke lease. Wanneer je kiest voor private lease met een looptijd van vijf jaar en 10.000 kilometer per jaar, dan betaal je voor de handgeschakelde SkyActive-G (benzine) uitvoering 469 euro per maand. Voor de Luxury uitvoering met automaat ligt het private lease tarief, met dezelfde voorwaarden, op 559 euro per maand. De diesel uitvoering zoals ik die getest heb is geen optie voor private lease. De zakelijke (operational) lease-tarieven starten bij 465 euro per maand (exclusief BTW). Een zakelijke lease offerte kun je online aanvragen of bij de Mazda dealer in de buurt. Conclusie De Mazda CX-5 Luxury SkyActive-D voldoet meer dan prima, als dagelijkse auto én mobiele werkplek. Hij rij- en zitcomfort is uitmuntend. Dat eerste heeft de CX-5 vooral ook te danken aan de zeer goed presterende 2.2 liter viercilinder turbodiesel motor die voorin ligt. Dat loopt toch een stuk rustiger en comfortabeler dan de 1 tot 1,2 liter driecilinder motoren die tegenwoordig in veel auto’s zitten. Nu is de CX-5, qua omvang en uitstraling natuurlijk ook duidelijk meer auto. Toch kiest Mazda ook voor haar andere modellen nog altijd voor viercilinder motoren met 1,5 tot 2,2 liter inhoud. Een verstandige keuze als je het mij vraagt.