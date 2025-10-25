Automobilist, binnen vijf jaar moet je een digitaal rijbewijs hebben

Er moet een digitaal paspoort komen, maar ook een digitaal rijbewijs. De EU heeft officieel een nieuwe richtlijn aangenomen waardoor het digitale rijbewijs er in alle lidstaten moet komen. Dus ja, binnen vijf jaar heb jij ook een digitaal rijbewijs nodig.

Digitaal paspoort

Het voordeel van een digitaal rijbewijs is hetzelfde als het voordeel van een digitaal paspoort. Voor burgers betekent het dat ze op hun telefoon hun paspoort/rijbewijs kunnen laten zien, zodat ze die niet meer apart hoeven mee te nemen. Er is inmiddels zoveel naar de telefoon gegaan: foto’s maken, betalen, klantenkaarten. De portemonnee is steeds minder nodig. Vaak hebben mensen hun telefoon, hun huissleutel en hun paspoort/rijbewijs bij zich, maar straks kan dat paspoort/rijbewijs dus ook op de telefoon worden opgeslagen (de huissleutel en autosleutel kunnen trouwens al in de telefoon).

Ook voor handhaving is het makkelijker, want je kunt sneller de geldigheid controleren van een document. Dat geldt niet alleen voor agenten in eigen land, maar ook daarbuiten. Het wordt makkelijker als er in eenzelfde systeem kan worden gewerkt. Het digitale rijbewijs is in veel lidstaten straks 15 jaar geldig, maar helaas, in Nederland blijft dat 10 jaar. Dat komt omdat hij hier ook kan worden gebruikt als identiteitsbewijs.