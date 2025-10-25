25.10.2025
Automotive

Automobilist, binnen vijf jaar moet je een digitaal rijbewijs hebben

By: Laura Jenny

BlogAutomotive

Er moet een digitaal paspoort komen, maar ook een digitaal rijbewijs. De EU heeft officieel een nieuwe richtlijn aangenomen waardoor het digitale rijbewijs er in alle lidstaten moet komen. Dus ja, binnen vijf jaar heb jij ook een digitaal rijbewijs nodig.

Digitaal paspoort

Het voordeel van een digitaal rijbewijs is hetzelfde als het voordeel van een digitaal paspoort. Voor burgers betekent het dat ze op hun telefoon hun paspoort/rijbewijs kunnen laten zien, zodat ze die niet meer apart hoeven mee te nemen. Er is inmiddels zoveel naar de telefoon gegaan: foto’s maken, betalen, klantenkaarten. De portemonnee is steeds minder nodig. Vaak hebben mensen hun telefoon, hun huissleutel en hun paspoort/rijbewijs bij zich, maar straks kan dat paspoort/rijbewijs dus ook op de telefoon worden opgeslagen (de huissleutel en autosleutel kunnen trouwens al in de telefoon).

Ook voor handhaving is het makkelijker, want je kunt sneller de geldigheid controleren van een document. Dat geldt niet alleen voor agenten in eigen land, maar ook daarbuiten. Het wordt makkelijker als er in eenzelfde systeem kan worden gewerkt. Het digitale rijbewijs is in veel lidstaten straks 15 jaar geldig, maar helaas, in Nederland blijft dat 10 jaar. Dat komt omdat hij hier ook kan worden gebruikt als identiteitsbewijs. 

Regels voor rijlessen

Opvallend is dat de EU ook wil dat er nieuwe regels komen bij rijlessen. Regels die overkoepelend zijn. Het idee is dat je leert om dode hoeken te herkennen, welke rijhulpsystemen er zoal zijn en wat de risico’s zijn van smartphonegebruik. Het idee is dat het verkeer vandaag de dag toch heel anders is geworden en dat rijlessen een moderniseringsslag moeten maken. Ook moet er aandacht komen voor het zomaar opengooien van de autodeur: iets dat recent in Duitsland groot punt van discussie is. Je doet de deur immers snel tegen een andere auto open of tegen een langsrijdende fietser.

Regels en wetten, ze komen eraan, maar je moet nog even wachten voor je je digitale rijbewijs hebt. Eerst moeten overheden ermee aan de slag. Nu zijn ze als het goed is ook al bezig met het digitale paspoort, dus hopelijk kan het digitale rijbewijs daarin worden meegenomen.

Automotive
23.10.2025

Musk wil van de toezichthouders af in zijn robotaxi's

De robotaxi's van Tesla worden pas sinds twee maanden getest in Austin, Texas, maar Elon Musk wil nu al van de...
Automotive
21.10.2025

Camper huren? Zo koop je er een voor een goede prijs

Het is toch een droom: een camper hebben. Je stapt er zo in, rijdt weg, en hebt meteen een plek om te slapen. Het huren...
Automotive
18.10.2025

Apple gaat ervoor: koopt Amerikaanse rechten om Formule 1 uit te zenden

Apple heeft de smaak te pakken nadat het de afgelopen jaren op diverse F1-races aanwezig was voor het filmen van de...
Laura Jenny
Laura Jenny
Is ze niet aan het tikken, dan reist ze rond in de wondere wereld van entertainment of op een toffe plek in de echte wereld. Mario is de man van haar leven, Belle is haar beste...

Share this post