Automobilist, binnen vijf jaar moet je een digitaal rijbewijs hebben

Er moet een digitaal paspoort komen, maar ook een digitaal rijbewijs. De EU heeft officieel een nieuwe richtlijn aangenomen waardoor het digitale rijbewijs er in alle lidstaten moet komen. Dus ja, binnen vijf jaar heb jij ook een digitaal rijbewijs nodig.
Het voordeel van een digitaal rijbewijs is hetzelfde als het voordeel van een digitaal paspoort. Voor burgers betekent het dat ze op hun telefoon hun paspoort/rijbewijs kunnen laten zien, zodat ze die niet meer apart hoeven mee te nemen. Er is inmiddels zoveel naar de telefoon gegaan: foto’s maken, betalen, klantenkaarten. De portemonnee is steeds minder nodig. Vaak hebben mensen hun telefoon, hun huissleutel en hun paspoort/rijbewijs bij zich, maar straks kan dat paspoort/rijbewijs dus ook op de telefoon worden opgeslagen (de huissleutel en autosleutel kunnen trouwens al in de telefoon).
Ook voor handhaving is het makkelijker, want je kunt sneller de geldigheid controleren van een document. Dat geldt niet alleen voor agenten in eigen land, maar ook daarbuiten. Het wordt makkelijker als er in eenzelfde systeem kan worden gewerkt. Het digitale rijbewijs is in veel lidstaten straks 15 jaar geldig, maar helaas, in Nederland blijft dat 10 jaar. Dat komt omdat hij hier ook kan worden gebruikt als identiteitsbewijs.
Opvallend is dat de EU ook wil dat er nieuwe regels komen bij rijlessen. Regels die overkoepelend zijn. Het idee is dat je leert om dode hoeken te herkennen, welke rijhulpsystemen er zoal zijn en wat de risico’s zijn van smartphonegebruik. Het idee is dat het verkeer vandaag de dag toch heel anders is geworden en dat rijlessen een moderniseringsslag moeten maken. Ook moet er aandacht komen voor het zomaar opengooien van de autodeur: iets dat recent in Duitsland groot punt van discussie is. Je doet de deur immers snel tegen een andere auto open of tegen een langsrijdende fietser.
Regels en wetten, ze komen eraan, maar je moet nog even wachten voor je je digitale rijbewijs hebt. Eerst moeten overheden ermee aan de slag. Nu zijn ze als het goed is ook al bezig met het digitale paspoort, dus hopelijk kan het digitale rijbewijs daarin worden meegenomen.