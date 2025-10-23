Musk wil van de toezichthouders af in zijn robotaxi’s

Elon Musk is pas net begonnen met het testen van zijn zelfrijdende Tesla’s, namelijk nabij de Gigafactory van Tesla in Austin. Hij wil echter nu al zorgen dat hij van de veiligheidsmedewerkers af komt. Die zijn nu verplicht om erbij te zitten om toezicht te houden, maar Musk vindt dat niet meer nodig. Hij wil voor het einde van het jaar dat de zelfrijdende auto’s alleen klanten vervoeren, in plaats van Tesla-medewerkers.

Tesla robotaxi

Musk wil in de komende maanden robotaxi’s lanceren in nog 8 tot 10 verschillende regio’s, terwijl ze dus pas sinds 2,5 maand rondrijden. In welke markten de zelfrijdende taxi’s precies moeten gaan lanceren is onbekend, maar we verwachten dat dat Amerika en Azië zijn. Hij gaf aan Nevada, Florida en Arizona, dus of het wel buiten de VS gaat gebeuren is nog afwachten.

Er zijn wel steeds meer bedrijven die interesse tonen in Europa voor zelfrijdende bolides, maar zo ver is Europa nog niet. En zeker niet in Nederland: Waymo wil in Londen testen, Uber test in Duitsland en Stellantis wil in Luxemburg gaan testen. Het is vaak een grote uitdaging om alle borden en regels van een bepaald land aan de auto te leren, waardoor je niet zomaar dit soort auto’s overal kunt uitbrengen. Ook zijn sommige landen simpelweg extreem druk en ingewikkeld opgezet qua autowegen, zoals Nederland. We zijn dan ook bepaald geen voorloper op het gebied van zelfrijdende auto’s.