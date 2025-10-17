Uber-chauffeurs krijgen tussendoor opdrachten om AI te trainen

Uber geeft chauffeurs straks extra taken om zo AI te trainen. Ze kunnen hiermee extra geld verdienen door heel kleine taken te verrichten om zo AI-modellen te trainen. Handig als ze even op een rit staan te wachten.

Extra geld verdienen in je Uber

De taken bestaan onder andere uit het maken van audio-opnames waarin ze zelf spreken, maar ook het maken van foto’s en het insturen van documenten in allerlei talen. Je moet dan bijvoorbeeld in je eigen dialect spreken of een foto insturen van auto’s. Ook moet je misschien wel een menu in het Spaans uploaden. Het hoort allemaal bij het idee van Uber om een soort ultieme app voor flexibel werk te worden.

Het kan slim uitpakken, want als er iets is dat in de huidige wereld een probleem is, dan is het wel dat we niet meer genoeg data hebben om alle AI-taalmodellen te trainen. Aangezien er wereldwijd 8,8 miljoen (!) Uber-chauffeurs zijn, is het dus helemaal niet zo gek om die enorme groep aan het werk te zetten. Bovendien kiest de chauffeur zelf of hij of zij wil meedoen en een extra zakcentje wil verdienen. Je kunt er een dollar per opdracht mee verdienen, wat in euro waarschijnlijk op 75 cent tot 1 euro neer zal komen.