Uber-chauffeurs krijgen tussendoor opdrachten om AI te trainen

Uber geeft chauffeurs straks extra taken om zo AI te trainen. Ze kunnen hiermee extra geld verdienen door heel kleine taken te verrichten om zo AI-modellen te trainen. Handig als ze even op een rit staan te wachten.
De taken bestaan onder andere uit het maken van audio-opnames waarin ze zelf spreken, maar ook het maken van foto’s en het insturen van documenten in allerlei talen. Je moet dan bijvoorbeeld in je eigen dialect spreken of een foto insturen van auto’s. Ook moet je misschien wel een menu in het Spaans uploaden. Het hoort allemaal bij het idee van Uber om een soort ultieme app voor flexibel werk te worden.
Het kan slim uitpakken, want als er iets is dat in de huidige wereld een probleem is, dan is het wel dat we niet meer genoeg data hebben om alle AI-taalmodellen te trainen. Aangezien er wereldwijd 8,8 miljoen (!) Uber-chauffeurs zijn, is het dus helemaal niet zo gek om die enorme groep aan het werk te zetten. Bovendien kiest de chauffeur zelf of hij of zij wil meedoen en een extra zakcentje wil verdienen. Je kunt er een dollar per opdracht mee verdienen, wat in euro waarschijnlijk op 75 cent tot 1 euro neer zal komen.
Daarnaast komt Uber met een nieuwe heatmap waarop chauffeurs kunnen zien waar veel vraag vandaan komt: zo kunnen ze snel naar die plek toegaan om te zorgen dat ze even flink kunnen cashen. Immers worden Ubers duurder als er meer vraag is dan aanbod.Ook komen er voor vrouwelijke chauffeurs extra mogelijkheden om ze meer controle over een rit te geven.
Het idee is dat vrouwen kunnen aangeven dat ze liever alleen ritten van vrouwen willen aannemen. Er zijn in testgebieden al meer dan 100 miljoen trips door vrouwen voor vrouwen gekozen. Ook krijgen chauffeurs meer tijd om te kiezen of ze een rit aannemen. Ze krijgen daarnaast de keuze om voor de snelste route te kiezen of de route die het meest geld zal opleveren, wanneer ze van hun huis naar een drukke plek met veel aanvragen rijden. Tot slot maakt Uber ook een aanpassing bij klachten: als een klant klaagt over een chauffeur, dan wordt er nu eerst ook verhaal gehaald bij de chauffeur: blijkt de klant het fout te hebben, dan kan die geband worden van de app.
Op dit moment zijn de AI-taken nog niet beschikbaar bij Uber-chauffeurs in Nederland. Het is eerst in India getest en strijkt nu neer in de Verenigde Staten.