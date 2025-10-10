Kia EV4 review: sportieve looks die je niet laten verdwalen

Bij de eerste kennismaking met de Kia EV4 viel vooral het design op: herkenbaar Kia, met dat duidelijke familiegezicht dat we al zagen bij de EV3. Toch oogt de EV4 anders. Hij is lager, langer en heeft iets meer sportieve uitstraling. In Spanje mocht ik er voor het eerst echt mee rijden, en na een paar dagen met zowel de instapversie als de luxere GT Line kan ik zeggen: de EV4 is geen auto die alleen op papier indruk maakt, maar vooral op de weg.
Het interieur is grotendeels gelijk aan dat van de EV3, maar voelt net wat meer premium. Je krijgt een 12,3-inch digitaal instrumentenpaneel, daarnaast een 12,3-inch infotainmentscherm en daartussen een 5,3-inch scherm voor klimaatbediening. Het slimme zit ‘m in de bediening: de klimaatfuncties zijn altijd direct bereikbaar, ongeacht welk menu je open hebt. Dat klinkt logisch, maar in de praktijk merk je hoe fijn het is dat je niet hoeft te zoeken of door submenu’s te swipen.
Verder heeft Kia gekozen voor een combinatie van fysieke knoppen en touch-knoppen met haptische feedback. Dat laatste klinkt misschien gimmicky, maar het werkt verrassend goed. De belangrijkste functies zitten altijd onder handbereik: Home, Map, Media, Favorieten en vooral de Search-knop. Die verdient echt een pluim.
Waar je in veel auto’s door eindeloze menu’s moet bladeren, werkt Search net zoals op je telefoon of laptop. Typ “Jan” in en je krijgt meteen suggesties: bellen met Jan, navigeren naar de Jan van Galenstraat, muziek van Jan Smit of zelfs afspraken uit je agenda in januari. Het maakt het systeem sneller, intuïtiever en vooral minder frustrerend dan bij veel concurrenten.
Ook handig: een grote fysieke volumeknop (iets wat we bij veel merken helaas steeds minder zien), en duidelijke stuurbediening met links de knoppen voor cruise control en Lane Assist, rechts die voor je mediabediening en instellingen van het display. Achter het stuur zitten flippers, maar niet om te schakelen: je stelt er de mate van regeneratief remmen mee in. Dat werkt intuïtief en maakt one-pedal-driving in de stad makkelijk.
De stoelen zijn echt een sterk punt. Ze zitten niet alleen comfortabel, maar de hoofdsteunen verdienen een aparte vermelding: vaak zijn die in auto’s vooral een formaliteit, hier voel je echt dat er aandacht aan besteed is. Op de achterbank is het beeld gemengd. De vloer is door het batterijpakket wat hoog, waardoor je meer op het puntje van je stoel zit. Toch is de beenruimte goed en voelt het geheel solide aan. Door de aflopende daklijn lever je iets in op hoofdruimte, maar zelfs langere ritten zijn hier prima te doen. Extra’s zoals stoelverwarming achter en een stopcontact onder de achterbank vind je alleen in de GT Line.
En dan het belangrijkste: hoe rijdt hij? Kort gezegd: verrassend goed. Waar veel elektrische auto’s de neiging hebben wat log of zwaar te voelen, positioneert Kia de EV4 duidelijk anders. De auto voelt lager en sportiever dan de EV3, met een strakker en directer stuurgevoel. Het stuurgedrag is precies wat je wilt in een auto als deze: licht genoeg voor in de stad, maar direct en communicatief zodra de weg wat uitdagender wordt. In de bochten blijft hij lang neutraal, zonder overdreven rol, en je hebt constant het gevoel dat je controle hebt.
Tegelijkertijd weet de EV4 comfortabel te blijven. Oneffenheden worden goed weggefilterd, zonder dat het te week of wollig wordt. Het is die balans die de auto zo prettig maakt: strak en direct, maar niet vermoeiend. Je merkt dat Kia hier echt bewust een middenweg heeft gezocht, en dat maakt hem geschikt voor zowel dagelijks gebruik als langere ritten door de bergen.
Qua prestaties is de EV4 met zijn 204 pk (150 kW) en 283 Nm koppel geen sprinter. Hij voelt niet traag – je hebt altijd genoeg vermogen om soepel in te voegen of in te halen – maar het is ook geen overdreven snelle EV zoals we die van sommige concurrenten kennen. Voor mij werkte dat eigenlijk verfrissend: je rijdt ontspannen, zonder dat je continu moet oppassen dat je te hard gaat. De auto is ontworpen om je comfortabel van A naar B te brengen, niet om je in je stoel te drukken bij elk stoplicht.
Op snelwegen valt vooral de rust op. De isolatie is dik in orde, en bij hogere snelheden blijft de auto stabiel en koersvast. Op bergwegen laat hij zich verrassend makkelijk sturen, en zelfs onverharde paadjes nam hij zonder problemen. De EV4 deed het boven verwachting goed.
Met de 81,4 kWh batterij kom je volgens Kia tot 630 kilometer ver (WLTP). De kleinere 58,3 kWh batterij haalt ruim 430 km. In de praktijk ligt dat uiteraard lager, zeker in heuvelachtig terrein of bij stevig doorrijden, maar tijdens mijn test in Spanje viel het verbruik alleszins mee. Snelladen gaat vlot, en Kia’s bekende laadinfrastructuur en software maken het plannen van een rit eenvoudig.
Het verschil tussen de Air en de GT Line merk je vooral in de details. De instapversie staat bijvoorbeeld op wieldoppen, iets wat in deze tijd echt niet meer kan bij een auto van dit formaat. Het tweespaaks stuur ziet er ook wat eenvoudiger uit, en sommige materialen voelen minder hoogwaardig. Toch is het geheel nog steeds iets beter dan in de EV3, en de prijs maakt hem een aantrekkelijke keuze.
De GT Line is echter de versie waarbij alles klopt: betere materialen, luxere afwerking, en extra comfortopties. Je merkt het direct als je instapt en je merkt het tijdens het rijden. Het is duidelijk dat Kia hier zijn beste beentje voor heeft gezet.
De Kia EV4 bewijst dat elektrisch rijden niet altijd draait om brute cijfers of extreme prestaties. Het is een auto die juist overtuigt door zijn balans: een sportief maar verfijnd rijgedrag, een comfortabel en slim ingericht interieur, en genoeg bereik om ook lange ritten zorgeloos te maken.
De instapversie is aantrekkelijk geprijsd en biedt al veel waar voor zijn geld, maar wie meer luxe en verfijning zoekt, vindt in de GT Line het compleetste pakket. Welke versie je ook kiest, de EV4 is een auto die indruk maakt door zijn veelzijdigheid en zijn rijplezier — zonder dat hij overdreven wil zijn. De EV4 is te koop vanaf €37.695 euro, en de GT is er vanaf €42.695 euro.