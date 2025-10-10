Kia EV4 review: sportieve looks die je niet laten verdwalen

Stoelen en zitcomfort

De stoelen zijn echt een sterk punt. Ze zitten niet alleen comfortabel, maar de hoofdsteunen verdienen een aparte vermelding: vaak zijn die in auto’s vooral een formaliteit, hier voel je echt dat er aandacht aan besteed is. Op de achterbank is het beeld gemengd. De vloer is door het batterijpakket wat hoog, waardoor je meer op het puntje van je stoel zit. Toch is de beenruimte goed en voelt het geheel solide aan. Door de aflopende daklijn lever je iets in op hoofdruimte, maar zelfs langere ritten zijn hier prima te doen. Extra’s zoals stoelverwarming achter en een stopcontact onder de achterbank vind je alleen in de GT Line.

Rijden: strak, direct en comfortabel

En dan het belangrijkste: hoe rijdt hij? Kort gezegd: verrassend goed. Waar veel elektrische auto’s de neiging hebben wat log of zwaar te voelen, positioneert Kia de EV4 duidelijk anders. De auto voelt lager en sportiever dan de EV3, met een strakker en directer stuurgevoel. Het stuurgedrag is precies wat je wilt in een auto als deze: licht genoeg voor in de stad, maar direct en communicatief zodra de weg wat uitdagender wordt. In de bochten blijft hij lang neutraal, zonder overdreven rol, en je hebt constant het gevoel dat je controle hebt.

Tegelijkertijd weet de EV4 comfortabel te blijven. Oneffenheden worden goed weggefilterd, zonder dat het te week of wollig wordt. Het is die balans die de auto zo prettig maakt: strak en direct, maar niet vermoeiend. Je merkt dat Kia hier echt bewust een middenweg heeft gezocht, en dat maakt hem geschikt voor zowel dagelijks gebruik als langere ritten door de bergen.