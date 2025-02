Kia EV4 de eerste beelden van de nieuwe elektrische sedan en hatchback

Het heeft even geduurd maar de Kia EV4 is een feit. Het algoritme van de volgorde van Kia´s numerieke EV-plan is echter nog niet gekraakt. De Kia EV6 (eerste model van een nieuwe generatie EV´s op het E-GMP-platform) werd onthuld in 2021. We moeten wachten tot 2023 op de Kia EV9, een tamelijk grote SUV, gevolgd in hetzelfde jaar door de Kia EV5, exclusief geïntroduceerd in China. Deze EV5 komt naar verwachting rond oktober naar Nederland. In 2024 is er de introductie van de Kia EV3, een elektrische cross-over en dan nu in 2025 de Kia EV4, een elektrische sedan en hatchback.

De EV4 is een volledig elektrische sedan en hatchback die zijn Europese première over een paar weken krijgt in het Spaanse Tarragona. Het ontwerp, bouwt voort op de ‘Opposites United’-filosofie, met scherpe lijnen gecombineerd met technische details en een aerodynamisch profiel. In alles herkenbaar als een Kia, de designtaal doet inmiddels zijn werk. De lage motorkap en het fastback-silhouet versterken de sportieve looks. De kenmerkende dakspoiler van Kia is eveneens een oude bekende in het design.

Kia EV4 bouwt voort op bewezen designtaal

Met de introductie van de EV4 zet Kia een volgende stap in zijn groeiende aanbod van elektrische voertuigen. Alle nieuwe modellen zijn inmiddels heel herkenbaar en duidelijk ontworpen voor een brede doelgroep. Het Kia-design spreekt aan door de combinatie van een modern uiterlijk en een geavanceerde technologie die zich binnen de Kia-familie inmiddels al meerdere keren heeft bewezen.

Karim Habib, hoofd van Kia Global Design, benadrukt dat de EV4 niet alleen de esthetiek van elektrische auto’s herdefinieert, maar ook inspeelt op uiteenlopende wensen van bestuurders. De sedan onderscheidt zich door een slank, gestroomlijnd design, terwijl de hatchback een wendbaar en veelzijdig karakter heeft.