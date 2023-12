Kia Charge gaat over jouw EV en de toekomst van thuisladen

Kia zet met volle kracht koers naar een transformatie tot aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen. De introductie van Kia Charge markeert een concrete stap in de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van het merk. Wat deze lancering extra opmerkelijk maakt, is de eerste samenwerking tussen een internationale energieleverancier en een mobiliteit aanbieder, gericht op het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie, zoals netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnetwerk). Plan S-strategie, meer elektrische personenauto’s en bedrijfswagens Kia Nederland initieert dit nieuwe dienstenaanbod als onderdeel van de ‘Plan S-strategie’, waarbij het merk snel een uitgebreide line-up van elektrische personenauto’s en bedrijfswagens op de markt brengt. Tegelijkertijd maakt Kia elektrisch rijden toegankelijk voor een breed publiek met innovatieve diensten en technologieën. Kia Charge biedt nu al in samenwerking met partners diverse diensten aan op het gebied van publiek of thuisladen. Door strategische samenwerkingen, waaronder die met Vattenfall en andere nieuwe partners, wil Kia niet alleen EV-rijders meer ontzorgen, maar ook een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van energietransitie-uitdagingen. Door samenwerkingen met de energiesector aan te gaan, wordt de elektrische auto geïntegreerd in het ecosysteem van de gebruiker.

Onze ambitie om leider te worden in duurzame mobiliteitsoplossingen vormt, samen met de grote uitdagingen die de energietransitie voor iedereen met zich meebrengt, de aanleiding voor de introductie van Kia Charge. - Léan Verstoep, President & CEO van Kia Nederland

Duurzame toekomst Nogmaals Verstoep: "Door onze elektrische auto's te integreren in het ecosysteem van de gebruiker, maken we elektrisch rijden niet alleen nog toegankelijker, maar gaan we op termijn ook een actieve bijdrage leveren aan een echt duurzame toekomst met gebruik van schonere energiebronnen en zonder netcongestie". Aanjager van elektrisch rijden Een cruciaal aspect van Kia's strategie is het aanbieden van een diverse range elektrische modellen, met aandacht voor duurzame productie en recycling. Kia behoort nu tot de grootste aanbieders van elektrische auto’s, met zo'n 30.000 elektrische Kia-modellen in Nederland, waaronder de Kia Niro EV, EV6 en EV9. Het doel is om in 2030 wereldwijd 1,6 miljoen volledig elektrische auto’s te verkopen en een toonaangevende EV-fabrikant te worden. Vanaf 2025 wil Kia in Slowakije kleine en middelgrote elektrische auto’s produceren om elektrisch rijden in Europa te stimuleren. Met de introductie van Kia Charge zet Kia een stap verder om elektrisch rijden gemakkelijker te maken en de elektrische auto optimaal te benutten voor een stabiel en efficiënt energienetwerk. Kia beschouwt de elektrische auto niet als een oorzaak, maar als een oplossing voor de uitdagingen van elektrisch rijden.

Kia EV9 met bi-directionele laadtechnologie Kia Nederland werkt samen met het R&D center van het merk in Zuid-Korea aan technologie om de elektrische auto optimaal te integreren in het energienetwerk. De recentelijk gelanceerde Kia EV9 met bi-directionele laadtechnologie, die V2G en V2H mogelijk maakt, is een voorbeeld van deze inspanningen. Andere modellen, waaronder de EV3 Concept, EV4 Concept en de EV5, zullen volgen. Netcongestie Auke Hoekstra, onderzoeker aan de Technische Universiteit Eindhoven: “Als we straks op grote schaal elektrisch gaan rijden zou dit tot nog meer netcongestie kunnen leiden omdat elektrische auto’s bijvoorbeeld de vraag naar stroom aan het einde van de dag flink verhogen. Maar als we slim gaan laden of zelfs energie terug gaan leveren met V2G-technologie kunnen elektrische auto’s die piek juist kleiner maken. Als alle auto’s elektrisch zijn en één op de vijf is uitgerust met V2G-technologie dan kunnen we op termijn daarmee netcongestie voorkomen”. Voor Hoekstra zijn elektrische auto’s met V2G-technologie en een grote opslagcapaciteit cruciaal voor het verbeteren van de business case van zon en wind. Ze noemt de Kia EV9 met zijn ingebouwde bi-directionele lader en V2G propositie daarom echt een game-changer. Samenwerking tussen Kia en Vattenfall Om met Kia Charge een maximale impact te bereiken, werkt Kia Nederland samen met diverse partners. Het doel is een alomvattende mobiliteit- en energieoplossing te bieden, waarbij niet alleen de auto, maar ook een thuislaadpunt, zonnepanelen, een energiecontract en een thuisbatterij zijn inbegrepen. Een ambitie die inmiddels met heel wat andere automerken wordt. Realiteit is het vandaag nog niet echt wordt aangeboden al is de interesse in de markt groot voor een dergelijke toepassing. Om deze ambitie te versnellen hebben Kia en Vattenfall Nederland inmiddels hun handtekeningen gezet onder de veelbelovende samenwerking. Inzet van deze samenwerking is om huishoudens te helpen bij een fossiel vrij leven. Dat betekent niet alleen duurzame energie maar het aanbieden van slimme oplossingen waarmee klanten zelf hun duurzame energie kunnen opwekken én verbruiken. Hierbij speelt elektrisch rijden een steeds belangrijkere rol. Door deze samenwerking moet het product- en dienstenaanbod van Kia Charge aanzienlijk verbeteren. Samen met Vattenfall biedt Kia voortaan energiecontracten met 100% groene stroom uit Nederland aan. Het energiecontract kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen waardoor gebruikers zelf energie kunnen opwekken en door slim te laden kunnen besparen op de energiekosten.

Goedkoper laden tijdens daluren door dynamische prijzen Vanaf 1 januari 2024 voegt softwarebedrijf Road zich bij Kia Charge voor het beheer van zowel openbare als particuliere laadpalen. Road’s laadpaalbeheerplatform zou inmiddels geschikt zijn voor het laden m.b.v. een bi-directionele lader, waardoor een slimme laaddienst mogelijk is. Een aanzienlijk deel van Kia Charge's infrastructuur is al actief, inclusief levering en installatie van laadpunten, hosting-diensten en apps die dagelijks door Kia-rijders worden gebruikt. De nieuwe Kia Smart Charge-app, ontwikkeld in samenwerking met weer een andere partner, ondersteunt gebruikers om intelligent op te laden, met voordelen zoals goedkoper laden tijdens daluren door dynamische prijzen. Een functionaliteit die overigens al langere tijd op de markt beschikbaar is. De app fungeert als de schakel tussen auto en energieleverancier en richt zich op het voorkomen van netcongestie en het efficiënter gebruik van schonere energie.

Kia wil zich met Kia Charge onderscheiden door zich te concentreren op particuliere laadinfrastructuur rondom het huis, terwijl het ook investeert in publieke laadnetwerken (Ionity). Volgens Léan Verstoep zet Kia Charge hiermee een grote stap naar een allesomvattende aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen.