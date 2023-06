Kia EV9: een 6/7-persoons SUV met een eigen verhaal

Kia heeft deze maand in Frankfurt de nieuwe Kia EV9 onthuld. Natuurlijk was er al van alles over bekend, maar het is toch net even anders als je hij recht voor je neus staat. Het is een moment van verbazing, een moment dat je toch denkt: Wow! Dit is de ambassadeur van Kia’s technologie. Een statement: de auto die moet aantonen dat Kia een ‘mobility solution provider’ wil worden. En de auto die laat zien dat ze in Zuid-Korea hun eigen koers kiezen.

Geef ze maar gelijk, het snelst groeiende merk in Europa, het meest succesvolle merk in Nederland en met de EV6 tevens ‘Car of the Year’. De gedachte dat die EV9 misschien meer een concept was kan vanaf nu definitief in de prullenbak. De Kia EV9 is werkelijkheid, een ongekend grote 6/7-persoons SUV: een auto met een eigen verhaal. Een auto die net als al die andere Kia’s een nieuw succes kan betekenen. En als dat gebeurt staan ze te juichen in Zuid-Korea.

De EV9 verlegt grenzen, sterker nog, hij herdefinieert zijn segment

Het zijn de woorden van Jason Jeong, President van Kia Europe. Of die zin werkelijkheid wordt moet de toekomst gaan uitmaken. Duidelijk is dat het design en de technologie mensen moet gaan aanmoedigen om de overstap naar elektrisch rijden te omarmen. Volgens Jason Jeong speelt de EV9 een essentiële rol in de transformatie van het merk Kia en de transitie naar duurzame, elektrische mobiliteit.



Dat kun je doen met een elektrische auto in populaire segmenten, met de Picasso, met de Niro of met een stapje hoger, de Kia EV6. Maar daar ben je al de baas. De volgende stap is naar boven, waar de Duitse automerken, Volvo en Tesla de dans met elektrische auto’s willen domineren. En daar komt dat Kia nu om de hoek kijken met een auto waar je letterlijk niet omheen kan. Laten we aannemen met een prijs vanaf 72.000 euro.

Ga er dan maar aan staan, want de reputatie hebben ze mee, net als de flow waarin het automerk zich op dit moment begeeft. Als dat optimisme wordt omarmd door de markt betekent het een aardverschuiving. Misschien is het wel een nieuwe klasse, een plek waar ook anders Aziatische merken zich graag willen laten zien, maar die de tas van Kia niet mogen dragen.

Kia Original

De vraag over waar je deze Kia EV9 moet positioneren is wel relevant. Als je eenmaal in de EV9 zit ervaar je het als een Kia Original. Het is vertrouwd als je de EV6 al gewend bent. Met dezelfde kleuren en veel dezelfde materialen. Duurzame herkenbaarheid en een andere definitie van premium.

Het is Kia premium, meer Zuid-Koreaans met een behoorlijke overdosis aan technologie en een bijzondere top 10 van duurzame must-haves om op grote schaal te kunnen vergroenen. Het betekent de afbouw van leer-toepassingen en een grootschalige inzet van nieuwe biobased materialen.



Er zijn bovendien stoelen op de tweede rij geplaatst die kunt omdraaien om gezellig te kunnen leuteren met medereizigers op derde rij. Met twee open daken, omdat waarschijnlijk door de enorme daklijn het wat veiligheid betreft niet mogelijk was dit helemaal van glas te maken. Met een eigenzinnig front en een strakke achterzijde met fraai gestileerde achterlichten, is dit een Kia Original die mensen doet omkijken met zijn unieke design.



Deze Kia EV9 is een statement waarover je een uitgesproken mening mag hebben. De Wow! van verbazing, met liefhebbers die keuzes durven te maken, met tegenstanders die struikelen over deze designfilosofie waarin leer is uitgefaseerd en is vervangen door biomaterialen. Het gebeurt niet vaak dat een nieuwe auto zich zo weet te onderscheiden.