Kia EV9: noem het maar gewoon een statement

Wordt 2023 opnieuw het jaar van Kia? Nadat het automerk de afgelopen jaren zo’n beetje alle prijzen heeft weten te winnen. En de markt met een aantal modellen behoorlijk weet te domineren, komt er alweer een in alle opzichten opvallende SUV het podium oprijden, genaamd de Kia EV9 (uitspreken als ievie-nine in navolging van de ievie-six).

Kia EV9 is een statement

Kia noemt het ‘flagship’ EV9 en omschrijft het als een baanbrekende elektrische SUV met gedurfd en elegant design. Wij hebben daar een korte omschrijving voor. Deze EV9 is een statement, een statement naar de markt, naar het merk en uiteindelijk ook naar de consument. Een ongekende grote SUV met 3 zitrijen. In oude tijden zouden we het misschien wel een MPV noemen. Opvallend is dat de EV9 nagenoeg vrijwel niets lijkt af te wijken van de Kia Concept EV9 uit november 2021. In vaktermen betekent dat lef hebben en overtuigd zijn van jezelf.

Laten we voor deze korte introductie maar even meegaan met het enthousiasme vanuit Zuid-Korea. Want trots zijn ze en heel eerlijk, met deze EV9 die buiten een opvallend exterieur en interieurdesign ook is uitgerust met een overload aan technologie, mag je gerust even voor jezelf applaudisseren. Het is een SUV met forse afmetingen (ergens rond de 5 meter) die vooral gaat concurreren met de bovenkant van de markt, normaliter voorbehouden aan populaire Duitse automerken. Een statement maken in dat segment van de markt is niet eenvoudig maar Kia lijkt er wel degelijk voor te gaan.



Ook andere nieuwe merken uit Azië komen inmiddels met grote moderne elektrische auto’s op de markt maar missen op dit moment het succesverhaal van Kia. Het is niet vanzelfsprekend dat de nieuwe Kia EV9 ook een hit gaat worden maar de verwachting is dat in dit marktsegment de inmiddels opgebouwde reputatie zeker voor een boost gaat zorgen.