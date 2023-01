De beste route naar de wintersport in Oostenrijk voor elektrische rijders

Het is bijna een taboe, met je elektrische auto naar de wintersport. Voor velen lijkt het onmogelijk. Er is altijd de discussie over de range en het opladen van elektrische auto's. De combinatie van die twee lijken het in de hoofden van EV-rijders onmogelijk te maken om op een ontspannen manier naar de wintersport in Oostenrijk te rijden. Maar is dat echt zo? Wij denken van niet. En om dat te bewijzen reden we verschillende routes richting de populaire wintersportgebieden in Oostenrijk met een elektrische auto.

Wie met een elektrische auto op wintersport gaat, heeft nogal wat uitdagingen te overbruggen. In welke periode ga je? Vermijd je de drukste weken van het jaar, of kan je niet anders en moet je wel in de schoolvakanties op wintersport? Reis je in het weekend, dan krijg je altijd een bonus met overvolle wegen en als extraatje zijn er natuurlijk altijd de extra tijd kostende 'Autobahn Baustellen'. Rij je elektrisch dan heb je ook nog eens te maken met mogelijke wachttijden bij beschikbare laadstations. Genoeg redenen dus om je reis goed voor te bereiden. Met de juiste tips reis je volledig ontspannen naar de sneeuw, óók met een elektrische auto!

De beste route naar Oostenrijk: waar ga je de grens over?

Vanuit Nederland heb je meerdere opties om naar Oostenrijk te rijden en die hangen vooral af van welke grensovergang je kiest. Een groot deel van de Nederlandse wintersporters gaat bij Arnhem de grens over, de rest passeert waarschijnlijk de grens met Duitsland bij Venlo. Woon je in het zuiden van Nederland, dan heb je ook nog de optie om over Luxemburg te rijden. Wij beperken ons in eerste instantie tot de populaire routes via Arnhem en Venlo. Vanaf deze grensovergangen heb je via Duitsland meerdere opties richting Oostenrijk.

De linksrheinische Autobahn : Bij velen bekend als de route via de A61. Deze loopt van Venlo richting Koblenz, Karlsruhe (gaat hier over in de A6) en via Stuttgart (A8) richting Ulm of München.

: Bij velen bekend als de route via de A61. Deze loopt van Venlo richting Koblenz, Karlsruhe (gaat hier over in de A6) en via Stuttgart (A8) richting Ulm of München. De recht rheinische Autobahn : Deze loopt vanaf Arnhem richting Köln en gaat via de A3 naar Frankfurt, Würzburg en door naar München via de A8 of via de A7 naar Ulm. Deze route is wat rustiger dan de A61 en heb ook wat minder last van 'Baustellen'. Dit is via de A8 en Rosenheim wel de populairste route richting Salzburg en Karinthië.

: Deze loopt vanaf Arnhem richting Köln en gaat via de A3 naar Frankfurt, Würzburg en door naar München via de A8 of via de A7 naar Ulm. Deze route is wat rustiger dan de A61 en heb ook wat minder last van 'Baustellen'. Dit is via de A8 en Rosenheim wel de populairste route richting Salzburg en Karinthië. De Sauerland route : De derde route gaat via Arnhem of Venlo richting, Dortmund en Frankfurt, met wederom dezelfde keuze voor München (Kufstein) of Ulm. Van de drie opties is dit de mooiste en rustige route om te rijden en daarmee een serieus alternatief, zeker als je kiest om ook over Nürnberg te rijden. Omdat deze route net iets hoger gelegen is de kans in de winter op sneeuw wat groter.

: De derde route gaat via Arnhem of Venlo richting, Dortmund en Frankfurt, met wederom dezelfde keuze voor München (Kufstein) of Ulm. Van de drie opties is dit de mooiste en rustige route om te rijden en daarmee een serieus alternatief, zeker als je kiest om ook over Nürnberg te rijden. Omdat deze route net iets hoger gelegen is de kans in de winter op sneeuw wat groter. De route vanuit het noorden over Kassel: Vanuit het noorden van Nederland is de A31 de meest logische keuze. Hier krijg je bij de kruising met de A30 de mogelijkheid om af te buigen en te kiezen voor de route over Osnabrück, Bielefeld en Kassel en zit je direct op de A7 richting Ulm (in afstand exact hetzelfde aantal km’s). Bij Würzburg kun je dan weer kiezen voor de A3 richting München.

Vanuit het noorden van Nederland is de A31 de meest logische keuze. Hier krijg je bij de kruising met de A30 de mogelijkheid om af te buigen en te kiezen voor de route over Osnabrück, Bielefeld en Kassel en zit je direct op de A7 richting Ulm (in afstand exact hetzelfde aantal km’s). Bij Würzburg kun je dan weer kiezen voor de A3 richting München. De route vanuit het zuiden over België en Luxemburg: Deze kost - afhankelijk van waar je woont - wel wat extra kilometers, maar is waarschijnlijk het meest rustige traject. Deze route brengt je via Luxemburg, Saarbrücken en Karlsruhe ook naar Stuttgart. (zie Links Rheinische route)

Er zijn vooral voorbij Frankfurt extra alternatieven richting München. Een optie is de bijvoorbeeld de route over Hockenheim, Nürnberg en dan door naar München. Voor rijders van een elektrische auto geldt echter bij alle opties: zijn er voldoende beschikbare laadstations langs de gekozen route?

We hebben deze reis meerdere keren gereden om de mogelijkheden in kaart te brengen. Goed om alvast te weten: elektrisch rijden naar de skigebieden in Oostenrijk is geen enkel probleem! De stops kun je gebruiken als plaspauzes, om wat te eten en te drinken én om je benen te strekken. Geen gejaag, maar ontspannen rijden. En zo kom je ook enigszins uitgerust aan op de plaats van bestemming. Fit om een week lekker te knallen op de skipistes! Want daar draait het natuurlijk om.

