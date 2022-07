Met een EV op vakantie: Mindset, planning en nog eens planning!

De vakanties staan voor de deur. Met alle gedoe rondom vliegreizen – de lange wachttijden op luchthavens en honderden geannuleerde vluchten – besluiten steeds meer gezinnen om toch maar de auto te pakken naar de Cote d’Azur of Spaanse Costa’s. Maar hoe moet dat dan als je een elektrische auto hebt? Dan moet je in ieder geval Frankrijk doorkruisen. Zijn daar wel genoeg laadpalen? En zijn alle laadpalen ook beschikbaar? Staan ze op de plekken die je in de verschillende apps – zoals die van Shell, Ionity en de ANWB – vermeld worden. En welke verrassingen kun je zoal verwachten?

We brachten meer dan 70 ‘laadstops’ in kaart

Wij hebben dat voor jullie getest en reden met een Kia EV6 de twee belangrijkste route’s van de Nederlandse grens tot aan Nice en de Spaanse grens. We vertrokken vanuit de laatste laadpalen in Nederland, bij Hazeldonk en reden via Antwerpen, Luxemburg, Dijon, Lyon naar Nice. Ook namen we de route via Antwerpen, Brussel, Parijs, Orleans, Toulouse maar de Spaanse grens bij Perpignan. Ruim 3200 kilometer over de Franse snelwegen, met de nodige laadstops. Niet alleen om onze Kia op de momenten dat het nodig was weer vol te laden, maar ook om alle andere (grote) oplaadpunten te bezoeken en in kaart te brengen.

Voor aanvang van de reis heb ik alle mogelijke laadpunten op de routes in kaart gebracht. Niet alleen de noodzakelijke laadstop, om de Kia op te laden, maar ook alle alternatieven. Daarbij keek ik alleen naar zogenoemde snelladers, met een capaciteit van 100 tot 350 kW en laadpalen die minimaal 50kW leveren. Ik bleef daarbij zoveel mogelijk ‘op de autosnelwegen’ van de route. Tijdens het maken van de planning bleek echter dat het soms vanwege de afstand tussen snelladers nodig was om ook laadpunten die net buiten de autosnelweg lagen, mee in overweging te nemen. Opladen in grote steden, zoals Parijs en Lyon heb ik vanwege de extra tijd die het kost om deze steden in te rijden, niet meegenomen.



Op onze reis, eind juni, hebben we meer dan 70 laadstations bezocht en getest. Dat leidde tot een aantal interessante inzichten en ervaringen die ik in dit artikel met jullie deel. Daarnaast hebben we ook een aantal waardevolle tips op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee!