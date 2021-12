Buckaroo gaat van de ene naar de andere Franse investeerder

Tegenover het FD bevestigde CEO Paul Scholten dat een overname van Buckaroo aanstaande is. Na enkele jaren van dalende winst en stabiliserende omzetcijfers verwacht het bedrijf dit jaar de omzet te verdubbelen. De overname van Sisow, een betaalbedrijf met 14.000 mkb-klanten, is daar voor een groot deel debet aan.

Op dit moment is Buckaroo in handen van het Franse BlackFin Capital Partners. Die zou dus van plan zijn haar aandeel in de betaaldienstverlener te verkopen aan het eveneens Franse Keensight Capital, zo meldt het FD. Buckaroo is, vergeleken met de internationaal opererende concurrenten Adyen en Mollie, een kleine speler op de betaaldienstmarkt. Het bedrijf heeft onder andere de Nederlandse Loterij, de NS, de webshop Brandfield en Yellowbrick als klant.

Derde verkoop in 10 jaar

Als Buckaroo begin 2022 inderdaad verkocht gaat worden, dan is het de derde keer in tien jaar tijd dat de betaaldienstverlener in andere handen beland. In 2012 werd het voor zo’n 11 miljoen euro overgenomen door een Zweeds incassobureau. De huidige eigenaar, BlackFin Capital Partners, nam Buckaroo in 2017 over. Hoeveel de Franse investeerder toen moest ophoesten is nooit bekend gemaakt.

De potentiele nieuwe eigenaar, Keensight Capital, stelt tegenover de financiële krant dat de investeerder gespecialiseerd is in investeringen in technologie en de gezondheidszorg. Gemiddeld groeien de bedrijven in de portefeuille van Keensight, naar eigen zeggen, met 20%.