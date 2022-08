Kia Boyz Challenge: Koreaanse auto’s stelen met TikTok

Hoe dan? Nou, het verhaal gaat dat veel Hyundai’s en Kia’s van vóór 2022 niet voorzien zijn van een startonderbreker en dat de auto’s gestart kunnen worden door een telefoonlader met USB-kabel. Dieven verwijderen de behuizing van de stuurkolom, daar waar het contactslot zit, en steken de USB-kabel, met daaraan de gekoppelde lader, in het contactslot. Vervolgens springt de auto op contact en kun je door aan de USB-connector te draaien alsof het de autosleutel is, de Kia of Hyundai starten en ermee wegrijden. In onderstaande video is te zien hoe dat werkt. Bizar.

Heb je een (iets oudere) Hyundai of Kia? Kijk dan uit voor autodieven met een TikTok account. Uhhhm… wat??? Ja, in de VS komen steeds meer meldingen van een nieuwe TikTok ‘hype’, de ‘Kia Boyz trend’. In TikTok video’s tonen dieven aan dat je daarvoor alleen een simpele telefoonlader met USB-kabel nodig hebt.

Hoax of real?



De berichten uit de VS laten uiteraard in het midden welke Kia en Hyundai modellen via deze kinderlijk eenvoudige manier te stelen zijn. Al moet je natuurlijk wel eerst nog ín de auto komen voordat je aan de slag kunt met de USB-lader.

De vraag, zoals bij veel van dit soort Social Media ‘challenges’, rijst natuurlijk de vraag of het écht is, of een hoax. Feit is wel dat het aantal meldingen van gestolen Hyundai’s en Kia’s in sommige Amerikaanse steden gegroeid is sinds de ‘Kia Boyz challenge’ op TikTok ‘los ging’.

De Amerikaanse tak van autofabrikant heeft zelf ook al gereageerd: “Hyundai Motor America maakt zich zorgen over de toename van lokale autodiefstallen. De veiligheid en het welzijn van onze klanten en de gemeenschap is en blijft onze topprioriteit. Deze voertuigen voldoen aan of overtreffen de Federal Motor Vehicle Safety Standards en startonderbrekers zijn standaarduitrusting op alle nieuwe Hyundai-voertuigen.”