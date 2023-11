​Eerste rit met de Kia EV9, een unieke elektrische SUV

Een weekje geleden werden wij door Kia uitgenodigd om de nieuwe EV9 uit te testen in het Zuiden van Frankrijk. Daar keken wij wel naar uit, niet zozeer vanwege het weer in Saint Tropez (daar had Ciarán een stokje voor gestoken) maar wel vanwege de auto zelf. Al sinds de eerste presentatie werd het duidelijk dat dit een hele interessante auto ging worden. Waarom dat is? Dat vertellen we je hier.

Kia EV9

Eerst en vooral is het een auto die we nog wat moeilijk kunnen positioneren. De EV9 valt onder de grotere SUV’s maar ook daar is hij, zeker naar Europese normen, een beetje een uitzondering. In de Verenigde Staten is deze zogenaamde ‘3-row’ SUV, met 6-7 stoelen, een vrij populair voertuig. Kijk naar Kia zelf, die hebben in de VS bijvoorbeeld de Telluride binnen het klassieke gamma, een auto die in EU niet verkocht wordt. En dat is dan nog maar het voorbeeld van Kia zelf, er zijn tal van dergelijke SUV’s op de markt daar. De EV9 is voor de VS de elektrische tegenhanger van Kia voor die Telluride, bij ons is de stap binnen het gamma wat groter. Hier moet je al naar de BMW X7 gaan om standaard 3 rijen stoelen te krijgen. Aan een heel ander prijskaartje wel te verstaan.

Wanneer we de vraag stellen aan Sjoerd Knipping (VP Product & Marketing van Kia Europe) dan bevestigd hij dat ook de EV9 in Europa in een niche stapt waar momenteel weinig auto’s zitten - en dat KIA er net zoals dat bij de EV6 ook het geval was ook deze keer nieuwe klanten tot het Kia merk zal aantrekken.