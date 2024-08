Kia EV6 voorzien van veel nieuwe updates!

Kia heeft de EV6 een flinke opknapbeurt gegeven. De eerste elektrische Kia op het E-GMP platform krijgt nu een vernieuwd in- en exterieurdesign en is efficiënter, comfortabeler en veiliger dankzij een groot aantal updates. En met de nieuwe vierde generatie batterijen beschikt de EV6 nu over een groter bereik, van maximaal 582 km. Sinds de lancering in augustus 2021 zijn er al meer dan 210.000 exemplaren van de EV6 verkocht en de eerste dedicated elektrische auto van het merk heeft wereldwijd een ongekend groot aantal awards gewonnen, waaronder de titel Europese Auto van het Jaar 2022. Met de vernieuwde versie start Kia het tweede hoofdstuk van het succesverhaal dat EV6 heet.

Vernieuwd exterieurdesign met Star Map signatuurverlichting

Het designteam van Kia heeft de looks van de EV6 in lijn gebracht met die van de recentelijk geïntroduceerde modellen. Aan de voorkant valt de innovatieve Star Map signatuurverlichting op die de EV een futuristische en sportieve uitstraling geeft. Ook nieuw zijn de vloeiende karakterlijn die de voorzijde van de EV6 naadloos verbindt met het onderste deel van de auto en het vleugelvormige bumperontwerp, dat een extra element van dynamiek toevoegt. Van opzij valt de vernieuwde EV6 op met zijn nieuw ontworpen lichtmetalen velgen. Ook aan de achterkant zijn de verlichtingsunits voorzien van de kenmerkende Star Map technologie, waardoor het gevoel van breedte en de futuristische uitstraling van de EV6 visueel worden versterkt. En net als de nieuwe voorbumper heeft ook de achterbumper het nieuwe vleugelvormige design.

De vernieuwde EV6 GT-line onderscheidt zich met nog dynamischere voor- en achterbumpers, een centrale LED-verlichtingsunit en speciale lichtmetalen wielen.

Verfijnde ambiance en nog meer comfort

Het interieur van de vernieuwde EV6 is uitgevoerd met strakke designelementen die een luxe en moderne ambiance creëren. Het nieuwe stuurwiel combineert samen met het panoramische, gebogen display een verfijnd design met ruimtelijkheid en bedieningsgemak. De nieuwe sfeerverlichting accentueert de horizontale vormgeving van het interieur voor een visueel verbluffend effect.

Voor extra bedieningsgemak is voortaan een vingerafdrukherkenningssysteem geïntegreerd in de middenconsole, waarmee EV6-rijders de auto kunnen starten zonder een smart key of digitale sleutel, hun bestuurdersprofiel kunnen laden en zich kunnen identificeren voor toegang tot andere services. Het ergonomisch verbeterde, draadloze oplaadstation van de vernieuwde EV6 kan nu opladen met 15W vermogen.

Om het rijcomfort verder te verfijnen, en de stabiliteit op oneffen wegdekken verder te verhogen, is de EV6 voortaan ook uit te rusten met nieuwe, frequentie selectieve dempers. Kia heeft zich daarnaast gericht op het verminderen van het interieurgeluid door de isolatie van de achterste motor te verbeteren.