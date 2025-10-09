Ferrari Elettrica: het begin van een nieuw tijdperk voor Maranello

Ferrari heeft vandaag tijdens de Capital Markets Day 2025 de wereld verrast met de officiële onthulling van het productierijpe chassis en de aandrijfcomponenten van zijn eerste volledig elektrische model: de Ferrari Elettrica. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het legendarische merk met het steigerende paard een volledig elektrische auto presenteert — een mijlpaal die het begin markeert van een nieuw hoofdstuk in de evolutie van Ferrari.

De eerste volledig elektrische Ferrari

De Elettrica past binnen de multi-energiestrategie van Ferrari, waarin verbrandingsmotoren, hybride-systemen (HEV en PHEV) en nu ook volledig elektrische aandrijving naast elkaar blijven bestaan. Het model is het resultaat van jaren aan technologische ontwikkeling, die teruggaat tot de HY-KERS-conceptauto uit 2010 en modellen als de LaFerrari, SF90 Stradale en 296 GTB.

Ferrari benadrukt dat deze stap pas is gezet nu de techniek de authentieke Ferrari-ervaring kon waarborgen: prestaties, emotie en vakmanschap. In totaal zijn er meer dan zestig gepatenteerde technologieën in de Elettrica verwerkt — vrijwel allemaal intern ontwikkeld in Maranello.

75% gerecycled aluminium en een nieuw chassisconcept

De Elettrica introduceert een nieuw type chassis dat voor 75% uit gerecycled aluminium bestaat. Dat levert niet alleen een CO₂-besparing van 6,7 ton per auto op, maar zorgt ook voor een 80 mm lager zwaartepunt dan bij vergelijkbare benzinemodellen.

De batterij is volledig geïntegreerd in de bodemplaat, waarbij 85% van het gewicht zich in de laagst mogelijke positie bevindt. Dat maakt de wegligging extreem stabiel, terwijl korte overhangen en een rijpositie dicht bij de vooras zorgen voor de directe, responsieve rijervaring waar Ferrari om bekendstaat.

Aan de achterzijde heeft Ferrari een primeur: een afzonderlijk subframe dat trillingen vermindert en de carrosseriestijfheid verhoogt. De derde generatie van het actieve 48V-onderstel, eerder toegepast in de Purosangue, verdeelt de krachten in bochten razendsnel over de vier wielen voor maximale grip en comfort.