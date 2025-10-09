Ferrari Elettrica: het begin van een nieuw tijdperk voor Maranello

Ferrari heeft vandaag tijdens de Capital Markets Day 2025 de wereld verrast met de officiële onthulling van het productierijpe chassis en de aandrijfcomponenten van zijn eerste volledig elektrische model: de Ferrari Elettrica. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat het legendarische merk met het steigerende paard een volledig elektrische auto presenteert — een mijlpaal die het begin markeert van een nieuw hoofdstuk in de evolutie van Ferrari.
De Elettrica past binnen de multi-energiestrategie van Ferrari, waarin verbrandingsmotoren, hybride-systemen (HEV en PHEV) en nu ook volledig elektrische aandrijving naast elkaar blijven bestaan. Het model is het resultaat van jaren aan technologische ontwikkeling, die teruggaat tot de HY-KERS-conceptauto uit 2010 en modellen als de LaFerrari, SF90 Stradale en 296 GTB.
Ferrari benadrukt dat deze stap pas is gezet nu de techniek de authentieke Ferrari-ervaring kon waarborgen: prestaties, emotie en vakmanschap. In totaal zijn er meer dan zestig gepatenteerde technologieën in de Elettrica verwerkt — vrijwel allemaal intern ontwikkeld in Maranello.
De Elettrica introduceert een nieuw type chassis dat voor 75% uit gerecycled aluminium bestaat. Dat levert niet alleen een CO₂-besparing van 6,7 ton per auto op, maar zorgt ook voor een 80 mm lager zwaartepunt dan bij vergelijkbare benzinemodellen.
De batterij is volledig geïntegreerd in de bodemplaat, waarbij 85% van het gewicht zich in de laagst mogelijke positie bevindt. Dat maakt de wegligging extreem stabiel, terwijl korte overhangen en een rijpositie dicht bij de vooras zorgen voor de directe, responsieve rijervaring waar Ferrari om bekendstaat.
Aan de achterzijde heeft Ferrari een primeur: een afzonderlijk subframe dat trillingen vermindert en de carrosseriestijfheid verhoogt. De derde generatie van het actieve 48V-onderstel, eerder toegepast in de Purosangue, verdeelt de krachten in bochten razendsnel over de vier wielen voor maximale grip en comfort.
De Elettrica beschikt over twee volledig in eigen huis ontwikkelde elektrische assen, elk voorzien van synchrone permanentmagneetmotoren met Halbach-array-rotors — rechtstreeks geïnspireerd op de Formule 1-technologie van Ferrari.
De vooras levert een vermogensdichtheid van 3,23 kW/kg en 93% efficiëntie bij piekbelasting, terwijl de achteras zelfs 4,8 kW/kg haalt. De geïntegreerde voorste omvormer kan tot 300 kW vermogen leveren en weegt slechts 9 kg.
De batterij, ontwikkeld en gebouwd in Maranello, heeft een energiedichtheid van 195 Wh/kg — de hoogste in de markt — en wordt gekoeld via een speciaal ontworpen thermisch systeem dat prestaties en levensduur optimaliseert.
De bestuurder kan kiezen uit drie rijmodi: Range, Tour en Performance. Met de peddels achter het stuur zijn vijf niveaus van vermogensafgifte beschikbaar, waardoor de acceleratie nauwkeurig te doseren is. De Vehicle Control Unit verwerkt dynamische gegevens 200 keer per seconde, waardoor ophanging, tractie en stuurrespons continu worden aangepast. Het resultaat: een auto die zowel wendbaar als voorspelbaar aanvoelt — zelfs bij extreme prestaties.
Een elektrische Ferrari zonder emotie is ondenkbaar. Daarom heeft Ferrari een eigen akoestisch systeem ontwikkeld dat het natuurlijke geluid van de aandrijflijn versterkt. Sensoren registreren trillingen van de motoren en de transmissie, die vervolgens worden omgezet in een uniek, mechanisch klinkend geluid dat de bestuurder real-time feedback geeft — een moderne interpretatie van het klassieke Ferrari-geluid.
De Ferrari Elettrica is het resultaat van meer dan vijftien jaar aan elektrificatieonderzoek en markeert de overgang van Ferrari naar een volledig elektrische toekomst zonder compromis. In 2026 zal het merk een preview geven van het interieurontwerp, waarna de wereldpremière in het voorjaar van 2027 gepland staat.
Met de Elettrica bewijst Ferrari dat elektrificatie geen bedreiging hoeft te zijn voor emotie of prestaties — maar juist een nieuw tijdperk kan inluiden waarin innovatie en traditie hand in hand gaan.