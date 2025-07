Dit is de nieuwe Ferrari Amalfi

Ferrari heeft deze week z’n nieuwste model onthuld: de Amalfi. Het gaat om een V8 2+ coupé met een motor die voorin – maar iets naar het midden – ligt. Deze auto neemt de plek in van de Ferrari Roma en is dus de nieuwe GT in de line-up van het merk met het steigerende paard. De Amalfi is bedoeld voor mensen die van sportief rijden houden, maar geen zin hebben om in te leveren op comfort of uitstraling. Hij weet op een slimme manier prestaties en dagelijks gebruik te combineren – iets wat bij Ferrari niet vanzelfsprekend is.

Strak, maar niet overdreven

Qua ontwerp is het allemaal vrij strak gehouden. Je ziet volle vormen, weinig opsmuk, en een lijnenspel dat eerder vloeiend dan agressief is. Aan de voorkant zit een flinke luchtinlaat en een lange motorkap waar de V8 met 640 pk onder ligt te wachten. Achterop zit een actieve spoiler die z’n werk doet als het hard gaat. Gesmede velgen en wat koolstofvezel details maken het af. Niet over the top, wel sportief. Zoals het hoort bij een Ferrari die ook als daily driver mee kan.