Ferrari en HP onthullen futuristische livery voor Grand Prix van Miami

Innovatie ook buiten het circuit

De samenwerking tussen HP en Ferrari reikt verder dan het raceweekend. HP’s technologie speelt ook een sleutelrol in het dagelijks werk van het Ferrari-team, zowel op het circuit als op het hoofdkantoor. Van high-performance laptops tot geavanceerde samenwerkingstools: de toekomst van werk wordt bij Ferrari vandaag al geleefd.

In de HP Experience-zone op de Wynwood Marketplace in Miami kunnen fans deze technologie van dichtbij ervaren. Ook de racepakken en helmen van de coureurs zijn voor het weekend in stijl aangepast, helemaal afgestemd op de speciale livery.

Een gedeelde visie op de toekomst

“Onze samenwerking met Ferrari is het bewijs van hoe HP de grenzen van het mogelijke verlegt.” Zo zegt Enrique Lores, CEO van HP Inc. “Samen benutten we technologie en innovatie om uitzonderlijke ervaringen te creëren – op én buiten het circuit.”

Ook Ferrari-CEO Benedetto Vigna benadrukt de kracht van deze samenwerking. “We vieren de reis die begon tijdens de Grand Prix van Miami, precies een jaar geleden. Met deze nieuwe asymmetrische livery onderstrepen we onze gedeelde overtuiging in de kracht van design, technologie en prestaties.”