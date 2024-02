Real Madrid en HP kondigen nieuwe samenwerking aan

Real Madrid Club de Fútbol, ook bekend als de Koninklijke of Los Blancos, heeft vandaag tijdens een gezamenlijke ondertekeningsceremonie in Ciudad Real Madrid, het trainingscomplex van de Madrilenen, een wereldwijde technologie- sponsorovereenkomst met HP aangekondigd.

Als onderdeel van deze meerjarige overeenkomst is HP het eerste merk in de 121-jarige geschiedenis van de club waarvan het logo op de mouw van het Real Madrid tenue prijkt. De sponsoring omvat zowel mannen- en vrouwenteams als jeugdelftallen.

Digitale transformatie



Daarnaast wordt HP de nieuwste technologiepartner van de club. De samenwerking is erop gericht om de digitale transformatie van de clubruimtes te versnellen en de fanervaring van Real Madrid te verbeteren in het nieuwe Santiago Bernabeu complex en daarbuiten, waaronder persoonlijke ervaringen, gaming en clubactiviteiten.

"HP en Real Madrid zijn twee iconische wereldmerken met een gedeelde passie voor het verblijden van fans, het mogelijk maken van uitzonderlijke prestaties en het maken van een positieve impact op gemeenschappen", zegt HP Chief Marketing and Corporate Affairs Officer Antonio Lucio. "We zijn vereerd om samen te werken met Real Madrid en zien veel spannende mogelijkheden om de kracht van HP's technologie en merk in te zetten om geweldige nieuwe ervaringen te creëren voor fans, terwijl we de gemeenschappen die we delen versterken."

Vertegenwoordigers van beide organisaties waren aanwezig bij de ceremoniële ondertekening, waaronder de voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, HP's Lucio en aanvoerders van het dames- en herenteam. De spelers van Real Madrid zullen hun nieuwe sponsor voor het eerst zien tijdens de wedstrijd tegen Atlético de Madrid op 4 februari.