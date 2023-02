3D printing: HP maakt Reebok x Botter Concept Sneaker

Het eindresultaat is niet alleen een innovatief luxeproduct, maar ook een duurzaam alternatief voor de traditionele sneakerproductie. De HP Multi Jet Fusion maakt het mogelijk om design en productie opnieuw uit te vinden door het volledige potentieel van 3D printen te benutten en technieken in te zetten die energiezuiniger en duurzamer zijn.

De ongewone en unieke nieuwe vorm van de schoen is gemaakt en ontwikkeld in samenwerking met het HP 3D Printing team met behulp van de HP Multi Jet Fusion. Na het printen werden de grijze sneakers met de hand beschilderd in lijn met de Caribische zeetinten die in de hele FW23-collectie van Botter voorkomen.

Tijdens de Paris Fashion Week onthulden Reebok, HP en de New Guards Group een nieuwe concept sneaker in samenwerking met het luxemerk Botter. De concept sneaker werd getoond op de catwalk tijdens de FW23 presentatie.

Reebok x Botter Concept Sneaker



De Reebok x Botter Concept Sneaker Engineered by HP is een project dat de eerste sprong in innovatie, duurzaamheid en mode vertegenwoordigt die Reebok maakt met de New Guards Group sinds de overname van het bedrijf door de Authentic Brands Group (Authentic).

Todd Krinsky, CEO & President van Reebok: "We wisten dat de samenwerking met New Guards Group ons in staat zou stellen grenzen te verleggen en consumenten frisse nieuwe concepten en onverwachte samenwerkingen te bieden. Ik ben ongelooflijk enthousiast door wat we in zo'n korte tijd hebben kunnen bereiken en deze laatste release met Botter en HP geeft een klein voorproefje van wat er komen gaat in deze langdurige samenwerking."