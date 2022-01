​Philips Sneaker Cleaner gaat je vieze Nikes niet redden

Bijna iedereen heeft sneakers, al is de één er enthousiaster mee dan de ander. Wil je altijd schone, frisse, bijna mint condition ogende sneakers, dan moet je ze goed verzorgen. Philips wil sneakerheads bedienen met een apparaat om je gympies fris te houden, maar is deze gadget de moeite waard of steek je die 25 euro beter in een nieuw paartje?

Philips Sneaker Cleaner

De eerste indruk van de Philips Sneaker Cleaner is op zich prima: het apparaat zit in een doos vergelijkbaar met de dozen van de Philips Hue-producten. Herkenbaar dus: een donkerblauwe doos met een foto van het apparaat en de tekst Philips Sneaker Cleaner. In de doos zit de sneakerreiniger zelf, drie verschillende borstels voor diverse materialen, vier batterijen (van Philips uiteraard) en wat papierwerk met uitleg over het apparaat.



De Sneaker Cleaner lijkt veel op een gezichtsreiniger, al zijn die vaak wit. Toch zouden we deze niet op ons gelaat plaatsen, want deze borstels zijn wel iets harder. De sneakerreiniger is blauw met geel en heeft één knop. Daarmee zet je hem aan of uit en that’s it. Je kan dus niet kiezen om het apparaat op verschillende snelheden of intensiteiten te laten draaien.

Maar één knop, een saai uitziend apparaat: het is een erg veilige keuze van Philips. Zonde, want er is wel degelijk ruimte voor creatieve expressie. Had het apparaat een graffiti-achtige look gegeven of meerdere schoonmaakstanden, dat had beter gepast in de sneakercultuur, waarin het uiten van je eigen stijl juist zo belangrijk is.