​Philips Sneaker Cleaner is een bizarre gadget voor je schoenen

Er is nog niet heel veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar Philips heeft een gadget op de markt gebracht waarmee je je sneakers kunt poetsen. De Philips-sneakkerreiniger, ook wel Philips Sneaker Cleaner, is een soort uit de kluiten gewassen elektrische tandenborstel, speciaal bedoeld om jouw Nikes na een festival weer van modder te ondoen, of die zwarte strepen te verwijderen die altijd al op de eerste dag dat je ze draagt op je witte Adidasjes verschijnen.

Philips Sneaker Cleaner Philips maakt naast zijn slimme Hue-lampen en slimme televisies nog steeds gadgets voor huis, tuin en keuken. Denk aan babyfoons en wake-up lights. Nu is daar een gadget voor sneakerdragers bijgekomen, namelijk de Philips Sneaker Cleaner. Het apparaat komt met een paar borstels die je nat moet maken met water en zeep. Vervolgens zet je hem aan, waarop de borstel heen en weer gaat bewegen met 500 rotaties per minuut, dus ongeveer zoals een elektrische tandenborstel dat doet in het klein. Nu kun je die beweging in principe ook met je handen nabootsen, maar de sneakerreiniger belooft het extra grondig te doen, zodat je sneakers er weer uitzien als nieuw. Er zijn drie borstels, afhankelijk van welk type materiaal je sneakers gemaakt zijn. Hoewel de gadget niet duur is met zijn adviesprijs van 24,99 euro, kun je je afvragen of dit niet alsnog wat duur is. Immers kun je met je handen en een borstel nagenoeg hetzelfde doen. Of je kunt zelfs voor de moeilijk bereikbare plekken echt een elektrische tandenborstel gebruiken.

Gadget voor sneakerheads Philips wil duidelijk inspelen op de sneakerheadtrend. Daarover kun je bijvoorbeeld op Videoland de sneakerdocumentaire bekijken van Valerio Zeno, genaamd Out of the Box. Nu zullen verzamelaars er niet over piekeren om op sneakerparen die duizenden kosten een borstel te zetten, maar als je een goedkoper paar hebt dat je wil verkopen, dan kan die borstel misschien net het verschil zijn tussen een duidelijk gedragen paar en bijna nieuwstaat. Dat is tenminste wat Philips je in de commercial wil doen geloven. Al is het meestal dat gedeelte dat je niet echt knap kunt poetsen dat het één en ander verraadt, namelijk de zool.