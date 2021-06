​Zal de Talpa-RTL-fusie Videoland verbeteren?

RTL en Talpa gaan samen, het is het nieuws van de dag, want ze behoren tot de grootste en bekendste mediabedrijven van Nederland. Ze fuseren voornamelijk om de streamingdienst Videoland steviger te maken. Zo hopen ze dat Videoland het hoofd kan bieden aan de grote concurrentstreamingdiensten.



Van videotheek naar streamingdienst

Videoland was ooit een videotheekconcern, maar toen niemand nog een videoband of dvd huurde, werd de naam gebruikt voor een video-on-demand-platform zoals Pathé Thuis. Al gauw zag het echter het succes van streamingdiensten zoals Netflix en besloot het zich meer in die richting te bewegen. Nu is het zelfs een streamingdienst waarop menig televisieprogramma al te zien is voordat de uitzending op televisie is geweest.

Wat dat betreft heeft Videoland goede keuzes gemaakt, want het houdt het inmiddels alweer heel wat jaren vol. Dat komt onder andere door een successerie als Mocro Maffia, maar ook de mogelijkheid om televisieprogramma’s van RTL voorafgaand aan de uitzending op tv, of achteraf te kijken.

Even meerdere seizoenen Kijken zonder Kopen bingen? Of die omstreden aflevering zien van Help Mijn Man Is Klusser? Je vindt de afleveringen allemaal op Videoland. Als grootste Nederlandse streamingdienst is het een aanwinst in het streaminglandschap.