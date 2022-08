Dit zijn de Solar Powered Sneakers van het Delftse Solar Team

Vandaag lanceert het Brunel Solar Team in samenwerking met sportswear merk Robey een limited edition customized sneaker door CustomKicksNL. Net als de zonneauto van het Delftse studententeam waarmee zij dit jaar meedoen aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika, werkt de sneaker op zonlicht.

Say whut? De witte schoen licht op in de kleuren van Nuna 11s, de zonneauto van het Brunel Solar Team, als de schoen in aanraking komt met zonlicht. Dit exclusieve design op de schoen is gemaakt en handbeschilderd door CustomKicksNL. Alle opbrengsten gaan naar het Mission Aviation Fellowship South Africa, die door het installeren van zonnepanelen bij health centers helpen bij het terugdringen van moedersterfte in Zuid-Afrika.

Photochromic paint

De truc van de schoen zit hem in het gebruik van photochromic paint. De speciale verf verandert van kleur als deze in aanraking komt met zonlicht. Een mooie link met de Nuna 11s, de zonneauto van het Brunel Solar Team, die rijdt op zonne-energie. Niet alleen het innovatieve zonnepaneel steelt dit jaar de show, ook de wrap van de auto is bijzonder. Voor het eerst is gekozen voor een matte afwerking die geleidelijk verandert van kleur. De kleuren zijn geïnspireerd op de ondergaande zon in Zuid-Afrika.

Dit bracht CustomKicksNL op het idee voor het design van de schoen. In de schoen komen de kleuren van de Nuna 11s op dezelfde vlammende manier naar voren, alleen zijn deze kleuren alleen zichtbaar als de zon schijnt.

Limited Edition

Zie jij jezelf wel lopen op deze kekke blikvangers? Vanaf vandaag zijn de sneakers in zeer beperkte oplage te pre-orderen via de webshop van Robey. Elk paar sneakers wordt met de hand beschilderd door CustomKicksNL. Deze hete sneakers MOET je toch aan je collectie toevoegen?

