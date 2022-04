HP maakt ENVY-laptops speciaal voor creatievelingen

In je laptop kun je je hele wereld kwijt: je foto’s die je nog moet bewerken voor een opvallende Instagram-post, maar ook je Excels waarin je je persoonlijke financiën bijhoudt of je favoriete video’s die je van YouTube hebt gedownload. Tegelijkertijd wil je meldingen ontvangen wanneer je een nieuwe mail of DM binnen hebt en biedt je laptop je dus van alles wat je bezighoudt in één apparaat. Zo hoef je niet steeds over te schakelen naar een desktop die Photoshop wel aankan, want je laptop doet dat met de HP ENVY voor je. Alles op één plek, ook al ben je zelf soms juist een beetje all over the place.

Als je een blog runt, dan heb je ook een goede social media-aanwezigheid nodig. Sterker nog, zelfs als je een loempiakraam op de markt hebt, dan heb je er baat bij om voldoende aanwezig te zijn op Instagram, Facebook en TikTok. Het is niet meer één ding tegelijk, het is slash. Je bent een sportinstructeur / influencer of een broodjesverkoper / social mediabeheerder. Hoeveel van die schuine strepen er ook achter je naam staan: je hebt daarbij goed gereedschap nodig.

Een laptop moet licht zijn, hij moet lang meegaan en hij moet in het geval van creatieve uitspattingen toch echt bepaalde zware software kunnen draaien, zoals Indesign en Photoshop. De nieuwste ENVY kan het allemaal. Immers leven we allang niet meer in een wereld waarin je maar met één taak bezig bent. Als je teksten schrijft, dan moet je ook in beeld denken en als je video’s maakt, dan zal je ook je kanaal moeten voorzien van aantrekkelijke teksten en afbeeldingen.

Verdien jij je geld door foto’s van jezelf te posten op Instagram? Of heb jij je eigen bedrijf in bedrijfsvideo’s? Als je zo creatief bent, dan heb je gadgets nodig om je goed te kunnen uiten en waarmee je efficiënt en snel de mooiste dingen kunt maken. HP heeft daarom de ENVY-laptoplijn gemaakt. Hierbij zijn bijvoorbeeld verschillende standen mogelijk, waardoor je een klant snel iets kunt laten zien in tabletstand, maar je ook gemakkelijk nieuwe Instagram-posts tikt in de laptopstand. Wij hebben de HP ENVY 15-ep1330nd gereviewed.

i7-processor

Hij is samen met jou een multitasker dankzij zijn ‘motor’, namelijk de multi-core Intel® Core™ The Intel Core i7 elfde generatie processor. Deze is goed in staat om te helpen met zwaardere taken, zoals Photoshop en grote Excel-bestanden. Via HP Quick Drop kun je bovendien snel en makkelijk foto’s en video’s delen met je mobiele toestel, waardoor je die selfie nog sneller te pakken hebt om te bewerken en je niet met WeTransfers of gigantische e-mails hoeft te werken.

Je kunt er vele uren achter elkaar op werken, want de beloofde accuduur is ruim twaalf uur, ervan uitgaande dat je 12 uur lang HD video streamt. Kortom: je kunt er enorm lang op werken als je bijvoorbeeld een scriptie schrijft in Word of je alleen op Twitter bezig bent, wat over het algemeen veel minder vraagt van de computer dan HD-videobeelden tonen. Tegelijkertijd is er ook aan veiligheid gedacht: deze laptop maakt het mogelijk om je microfoon en webcam uit te schakelen tegen cybercriminaliteit.

Heb je juist veel videomeetings en heb je daarbij je webcam hard nodig, dan kun je ook rekenen op deze laptop. Dankzij verbeterde aanlichting worden de instellingen van je scherm gebruikt om je gezicht op te lichten tijdens videocalls, waardoor je een beetje een ringlight-effect krijgt en er nog beter uitziet. Heb je geen oordopjes in maar wil je je collega’s over de speakers horen, dan is dat geen probleem dankzij de dual-speakers van HP, die zijn gemaakt in samenwerking met Bang & Olufsen.

Naast de snelle i7 processor heeft HP met de een Nvidia GeForce RTX 3050ti een stevige grafische kaart toegevoegd. Ideaal voor bijvoorbeeld videobewerking.