Review: HP Envy 15 is een echte multitasker

Laptops zijn er tegenwoordig in alles soorten en maten, en er is echt voor ieder wat wils. De een wil veel power om te kunnen gamen, of om video te kunnen bewerken, en een ander wil vooral veel batterij, een groot scherm met eventueel touchscreen om zijn of haar productiviteit onderweg te vergroten. Met de nieuwe HP Envy laptop 15 haal je al het bovenstaande in huis. En nog veel meer.

Powerhuis

Want dankzij de NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q videokaart speel je de nieuwste games vloeiend op deze laptop. Denk daarbij aan League of Legends, Fortnite, Call of Duty: Warzone, Red Dead Redemption 2:, Borderlands 3, World of Warcraft, etc. Daarnaast beschikt de laptop over een Intel Core i7 processor en 16 gigabyte werkgeheugen, dat maakt het een perfect apparaat om te multitasken en de wat zwaardere programma's zoals Photoshop en Illustrator te draaien. En dan is er ook nog het 4K ultra hd beeldscherm dat zorgt voor een 4 keer scherper beeld dan een full hd scherm en dankzij de AMOLED technologie heeft het scherm een hoog contrast en echte zwartwaarden. Ideaal voor het bewerken van video's of het bekijken van je favoriete film of serie op Netflix & Disney+.

Touchscreen

En door opmars van smartphones en tablets is touchscreen zo ingeburgerd dat het eigenlijk niet meer dan logisch is dat het ook op een laptop aanwezig is. Feit is echter dat dit nog helemaal niet zo standaard is. Maar deze laptop van HP beschikt er wel over, en dat went heel erg snel. Zo snel dat je eigenlijk niet anders meer wilt. Behalve dat het logisch en makkelijk is, verhoogt ook dit weer een stukje je productiviteit. Even snel iets aanklikken of juist wegklikken, een uitsnede of screenshot maken, het is allemaal zo gebeurt.

Je ziet kinderen wel eens voor de televisie staan te swipen, datzelfde overkomt jou met iedere andere laptop of scherm als je dit eenmaal gewend bent.

Ontgrendelen

Ontgrendel je device eenvoudig in elke stand met behulp van je vingerafdruk. Gepatenteerde 3D-vingerafdruktechnologie zorgt voor veilige toegang en veilig online betalen. En het werkt ook echt snel, het apparaat ontgrendelt gelijk. Bijkomend voordeel, je hoeft niet nog een moeilijk te raden wachtwoord te onthouden.