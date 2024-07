Een Ferrari kopen kan nu ook met crypto

Ferrari heeft aangekondigd het betalingssysteem voor cryptovaluta vanaf eind juli 2024 ook uit te rollen naar het Europese dealernetwerk. Je volgende Ferrari kopen kan nu dus ook met crypto. Het debuut hiervan voor de Europese markt volgt op de succesvolle lancering (in oktober 2023) van dit alternatieve betalingssysteem in de Verenigde Staten, minder dan een jaar geleden, om dealers te helpen beter in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van klanten.

Tegen eind 2024 breidt Ferrari betalingen in cryptovaluta verder uit naar andere landen binnen zijn internationale dealernetwerk waar cryptovaluta legaal worden geaccepteerd.

Transactieveiligheid

Ferrari maakt gebruik van de expertise van verschillende bedrijven die actief zijn in de betalingssector voor cryptovaluta om de transactieveiligheid te garanderen. Deze oplossingen stellen dealers in staat betalingen te accepteren zonder dat ze cryptovaluta rechtstreeks hoeven te beheren, aangezien deze onmiddellijk worden omgezet in traditionele valuta. De oplossingen van de aanbieders maken ook de verificatie van de bron van fondsen mogelijk en beschermen transacties tegen prijsschommelingen gerelateerd aan wisselkoersen.

Inmiddels hebben de meeste Europese Ferrari-dealers het nieuwe betalingssysteem – als aanvulling op de traditionele systemen – al overgenomen of zijn bezig met de implementatie ervan.