Onthulling van de Ferrari 296 Challenge

Natuurlijk is hierbij optimaal gebruik gemaakt van Ferrari's inmiddels onschatbare ervaring in de autosportwereld. Hoewel trouw blijvend aan de traditie van modellen voor 'gentlemen drivers', leunt deze raceauto meer dan ooit op de ervaring van zijn tegenhanger in de autosport, de 296 GT3. Hiermee lijkt de 296 Challenge dan ook bedoeld voor coureurs met aspiraties om deel te nemen aan de GT-raceklassen.

De 296 Challenge bewijst wederom de enorme vooruitgang die Ferrari weet te maken in deze raceklasse. Het voortdurend stijgende niveau en concurrentievermogen van wereldwijde coureurs hebben het ontwikkelingsteam van de 296 Challenge in staat gesteld nogal wat drastischere wijzigingen aan te brengen ten opzichte van voorgaande modellen.

Tijdens de Finali Mondiali op het Mugello-circuit heeft Ferrari de gloednieuwe 296 Challenge onthuld, die zijn entree zal maken in het Ferrari Challenge-seizoen van 2024. Het is het negende model dat Ferrari in de geschiedenis van dit kampioenschap introduceert.

De Ferrari 296 Challenge

De 296 Challenge is het resultaat van een evolutie in het concept achter de Ferrari Challenge-raceauto. Van een productiemodel met bescheiden aanpassingen is het geëvolueerd naar een voertuig met significante wijzigingen om de circuitprestaties te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een uiterst prestatiegericht en prachtige auto die uitblinkt in consistentie en de capaciteit om constant topprestaties te leveren tijdens races en testritten.

De 296 Challenge heeft ook de primeur van een V6-motor in de merkenklasse, in tegenstelling tot de gebruikelijke V8-motoren in voorgaande modellen. Het vermogen is opgeschroefd naar 700 pk, terwijl het hybride systeem, zoals in de 296 GT3, is verwijderd om gewicht te verminderen. Dit levert een specifiek vermogen op van 234 pk/l, een nieuwe maatstaf in dit segment. De aerodynamica, afgeleid van en verder ontwikkeld ten opzichte van de 296 GT3, zorgt voor ongeëvenaarde downforce-cijfers.

Kenners zullen waarschijnlijk smullen van nieuwe technologieën, zoals de S-Duct voor luchtgeleiding, een zwanenhals-achterspoiler en verbeterde stabiliteit van gegenereerde downforce in verschillende rijomstandigheden, dragen bij aan deze uitzonderlijke prestaties. Het herontworpen remsysteem met CCM-R PLUS-remschijven, aangevuld met speciaal ontwikkelde Pirelli-banden, levert remprestaties en uithoudingsvermogen die voorheen ondenkbaar waren. Mocht dit puur als fan van het merk je allemaal wat minder zeggen, geniet dan vooral van het beeldmateriaal want los van bovengenoemde specificaties is deze 296 Challenge weer een lust voor het oog.