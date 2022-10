​Nieuwste Ferrari of Vespa op vakantie besturen? Dit regel je eerst!

Heb je er ooit van gefantaseerd om in een Ferrari van je huwelijksreceptie op vakantie te gaan, of 's zomers op een Vespa te cruisen? De ervaring van het besturen van een luxe sportauto valt niet te ontkennen. Een paar dingen moet je wel in overweging nemen als je er een wilt huren, waaronder het meeste logische; je auto theorie & praktijk halen. De ervaring van het rijden in een Ferrari, een Lamborghini of het besturen van een Vespa kan aanzienlijk worden verbeterd als je de tijd neemt om jezelf vertrouwd te maken met de kenmerken ervan voordat je er een huurt.



Op vakantie met een gehuurde Ferrari?

In een gehuurde Ferrari enkele van de mooiste wegen van Europa verkennen of touren door Ibiza op een Vespa? In plaats van een auto of luxe scooter te kopen, bespaar je flink veel geld door een auto of scooter te huren. Maar zoals met veel dingen in het leven, zijn er bepaalde dingen waar je aan moet denken voordat je een luxe auto of scooter huurt. Niet te vergeten: het behaald hebben van je auto theorie en/of je scooter theorie. We zetten het hieronder voor je op een rijtje. Om een weloverwogen beslissing te nemen, is het lezen van reviews van eerdere klanten zeer aan te bevelen. Zoek uit hoeveel de auto werkelijk gaat kosten en bekijk de beschikbare huurauto's voordat je een reservering maakt.

Bereken het aantal kilometers

Bereken, voordat je een luxe voertuig huurt, het totale aantal kilometers dat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat er geen onverwacht hoge kosten zijn als je boven de toegewezen hoeveelheid gaat. In veel gevallen is de dagelijkse kilometervergoeding maximaal 150 kilometer. Niet veel, als je bedenkt dat één extra gereden kilometer gemakkelijk een euro kan kosten.

Verhuur van luxe auto's vereist meestal een grote aanbetaling, die als reservering op de creditcard van de huurder staat en die sterk kan fluctueren, afhankelijk van het merk en model van de auto. Het is niet ongewoon dat de aanbetalingen voor supercars meer dan 10.000 euro bedragen.

Controleer je individuele polissen

Zorg altijd voor een goede reisverzekering voordat je vertrekt. De vrijheid die gepaard gaat met een gehuurde auto op vakantie ligt niet altijd voor de hand. Er zijn een paar dingen waar je op moet letten als je een auto huurt; hetzelfde geldt voor scooters en quads. Het is gebruikelijk dat buitenlandse autoverhuurbedrijven verborgen kosten in rekening brengen, zoals bijvoorbeeld een dure extra verzekering. Er zijn ook incidenten geweest waarbij toeristen moesten betalen voor schade aan een huurauto door een ongeluk dat niet hun schuld was.

Geef niemand anders de sleutels van je huurauto

Hoewel je in een Ferrari je vrienden ongetwijfeld jaloers zal maken, is het belangrijk dat je de sleutels niet aan iemand anders geeft. Een ongeluk zit in een klein hoekje, en als jij niet degene bent die achter het stuur zit, is het maar de vraag of je verzekerd bent. Bovendien zorgen de krachtige motoren van luxe auto’s ervoor dat ze veel sneller accelereren dan je zou vermoeden. Zorg ervoor dat je de enige bestuurder bent voor de duur van de huur om jezelf en je passagiers te beschermen.