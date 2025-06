De Citroën ë-C3 Aircross is geen droomauto, maar wel precies goed

Citroën heeft weer iets gebouwd wat misschien niet iedereen meteen snapt en dat is vaak een goed teken. Het merk heeft een reputatie door al jaren auto’s te ontwerpen die nét even anders zijn. Op het eerste gezicht niet altijd in de smaak bij de massa, denk maar eens aan de C4 Cactus met z’n Airbumps, de AMI of vroeger de 2CV en de BX. Ze zijn anders, maar vaak wél met een duidelijke visie of functie.

De nieuwe ë-C3 Aircross is al even op de markt en heeft ook zo zijn eigenaardigheden. De Fransoos staat op het zogeheten Smart Car-platform van Stellantis. Hierop rijdt inmiddels ook een broertje uit Duitsland, de Opel Frontera en het nieuwe (potentiële) succesnummer uit Italië, de Fiat Grande Panda. Plots staat het B-segment weer vol in de schijnwerpers. Nu met auto’s ver onder de 30K, compact en ruim tegelijkertijd, elektrisch en eindelijk dus weer een beetje normaal geprijsd. Je struikelt er ineens over..

Gewoon een auto, wat een opluchting

Dat het B-segment ineens zo hot is, komt niet alleen door de prijs. Natuurlijk, onder de 30K blijft lekker klinken aan de keukentafel, maar dit is meer dan koopjesjagen. Deze compacte SUV’tjes zijn precies goed: groot genoeg voor je gezin, klein genoeg om zonder stress door een parkeergarage te draaien. Ze voelen in alles als een ‘echte’ auto met dat hogere zitje voor je ego, maar dan wel zonder het formaat van een kantoorkast op wielen. Je rijdt er bovendien moeiteloos een weekje mee zonder op zoek te moeten naar een laadpaal.

Combineer dat met lage gebruikskosten, thuisladen (met een dynamisch contract is extra voordelig), een beetje overheidshulp én platforms waarop fabrikanten als Stellantis lekker schaalvoordeel pakken en je ziet waarom deze modellen als warme croissants over de toonbank gaan. Deze ë-C3 Aircross is dus niet alleen een goedkope EV. Het is gewoon een slim uitgedokterde auto voor mensen die geen zin meer hebben in te groot, te duur of te ingewikkeld. Geen prestige, geen poespas. Gewoon een auto. Wat een opluchting.

Meer auto dan z’n naam doet vermoeden

Laat je niet foppen door het ë-C3-label: de Aircross is zeker geen opgehoogd hatchbackje. Dit is gewoon een serieuze kleine SUV (lengte 4.39 meter), met plek voor vijf én verrassend genoeg, zelfs een derde zitrij, een primeur in dit segment. Dat alleen in uitvoeringen zonder een accu in de vloer. Dat dat kan is best bijzonder, al moet je daar als Nederlander met benen van een meter tien niet te veel hoop op vestigen. Tenzij je permanent in foetushouding wil reizen. Ze zijn gemaakt voor kinderen dus, die achterste stoelen.

En voor de rest, deze Aircross heeft echt ruimte zat. Met 460 liter bagageplezier achterin wat je kunt plat trekken naar een ruim 1.600 liter. Door die hoekige vorm is deze ook echt bruikbaar en heb je niet van die rare hoeken waar alles achter blijft haken.