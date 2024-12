Opel Frontera: is dit de betaalbare SUV voor jonge gezinnen?

Maar als we de naam Frontera even wegdenken en de auto gewoon beoordelen op wat het moet zijn, dan komen we uit op een compacte crossover die prima zou moeten dienen als gezinsauto. De Opel Frontera is tot nu toe te krijgen met twee aandrijflijnen, zo is er een volledig elektrische versie met 113 PK en een 44 kwh batterij met een bereik van 305 km volgens de WLTP-test. Daarnaast is er een mild Hybrid-variant met 136 PK.

Belofte voor 2025

Opel belooft in 2025 ook met een 100 PK sterke mild hybrid te komen en met een elektrische variant met een grotere batterij waardoor er een bereik van 400 km mogelijk is (deze laatste is nog onder voorbehoud). En misschien wel het mooiste aan de Frontera is dat de elektrische versie en de mild hybride versie ongeveer hetzelfde kosten. Eindelijk zijn we op het punt dat een elektrische variant van een auto niet heel veel hoger is in prijs dan zijn benzine-variant. Sterker nog, de elektrische versie is zelfs 500 euro goedkoper dan de hybride.