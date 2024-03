Opel Experimental: Schilderen met licht en kijken in het donker

Opel en verlichtingstechnologie horen bij elkaar. In de video 'Painting with Light' biedt Opel je een inkijkje in de toekomst van verlichtingstechnologieën met de Opel Experimental. Het experiment in de nachtelijke uren toont niet alleen slimme verlichtingstechnologieën, maar belicht ook hun potentieel voor verhoogde verkeersveiligheid en comfort met als extraatje dat er aangename emoties worden opgeroepen.

Intelli-Lux LED Matrix: Verlichting voor iedereen

De toewijding van Opel om nieuwe verlichtingstechnologieën toegankelijk te maken moet duidelijk worden met de nieuwste IntelliLux LED Matrix-verlichting. Deze is beschikbaar voor een groot aantal modellen, variërend van de Corsa tot en met de Astra, Mokka, Grandland en nieuwe Combo. Het doel is het optimale zicht te creëren zonder andere weggebruikers te verblinden.

Philipp Röckl, Global Lead Complex Lighting van Stellantis, benadrukt de snelle ontwikkelingen in verlichtingstechnologieën. Micro-LED HD-pixelsystemen bieden ongekende resolutie en energie-efficiëntie. Een paar jaar geleden konden ‘lichtblokken’ worden afgedekt, maar inmiddels is het mogelijk de gebieden die afgedekt moeten worden nauwkeuriger en naadloos vast te leggen. Dit kan dankzij onder meer op micro-LED gebaseerde HD-pixelsystemen die een hogere resolutie dan ooit hebben en bovendien bijzonder energie-efficiënt zijn