Opel Mokka-e wordt Mokka Electric en krijg meer bereik

Nu met 156 pk

De nieuwe, krachtigere, elektromotor van de Mokka Electric levert 15kW meer vermogen en heeft nu dus 115 kW (156 pk) en een direct beschikbaar koppel van 260 Nm. De acceleratie van 0-100 km/u duurt minder dan tien seconden, terwijl de topsnelheid elektronisch is begrensd op 150 km/u.

Voor het opladen beschikt de Opel Mokka Electric standaard over een 11 kW 3-fasen boordlader voor laden met wisselstroom (AC). Daarnaast kan hij ook met een vermogen tot 100 kW snel opgeladen worden (DC). In dat geval is de batterij van de Mokka Electric in circa 30 minuten tot 80 procent op te laden.

De Opel Mokka-e was de eerste Opel die direct vanaf de verkoopstart beschikbaar kwam met keuze uit een volledig elektrische aandrijflijn en efficiënte verbrandingsmotoren. In Nederland is één op vier verkochte elektrische modellen in het B-SUV-segment een Opel Mokka. Bijna de helft van de Mokka-klanten kiest voor de batterij-elektrische versie.