Jürgen Klopp test nieuwe elektrische Opel Mokka

Wat doe je als voetbalcoach van Liverpool als er niet wordt gevoetbald? Juist dan ga je zoals in het geval van Jürgen Klopp auto’s testen voor een bekend Duits automerk. Nu hoeven ze bij Top Gear en Amazon Prime zich nog niet gelijk zorgen te gaan maken en dat ze concurrentie gaan krijgen van de sympathieke Jürgen. Liverpools trainer is merkambassadeur voor Opel, en dat is een slimme marketing zet van onze vrienden uit Rüsselsheim.

Natuurlijk wordt Jürgen betaald maar de vraag is of hij ons met zijn vriendelijkheid kan overtuigen. En eigenlijk doet hij dat ook wel. Heel moeilijk heeft hij het niet want Opel maakt de laatste decennia auto’s die er toe doen voor een groot publiek. Natuurlijk is er altijd het Duitse kwaliteitslabel. Opel is dan misschien niet een premium brand zoals wat andere bekende Duitse automerken. Het merk zit er dicht tegenaan met een hoge kwaliteit, duurzaam, misschien of eigenlijk binnen hun kaders, geen spectaculaire designs maar bovenal altijd meer dan voldoende rijplezier.

Nieuwe Mokka-e begin volgend jaar op de markt

Je kunt zeggen dat ze het Jürgen dus makkelijk maken. En heel eerlijk die twee passen wel bij elkaar. Goed er komt dus als de informatie juist is eind dit jaar/begin volgend jaar een nieuwe Opel Mokka-e. Een auto met inmiddels best een lange historie, als 4WD zelfs met reputatie maar ook een auto die echt een model upgrade nodig had. Het is een auto voor misschien juist wel een jonger publiek. Meer stylish, meer van deze tijd, meer urban dan generiek en zeker niet de auto voor in de categorie SUV’s die toch al behoorlijk overbevolkt is.