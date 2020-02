De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4

PSA Groupe, waar Opel nu deel van uitmaakt, is de op een na grootste Europese autofabrikant en heeft natuurlijk ook al de Peugeot 3008, Citroën C5 Aircross en de DS7 Crossback als hybride uitvoering op de markt. Opel heeft al gezegd dat vanaf 2024 er van élk Opel-model ook een elektrische variant beschikbaar zal zijn. Met de introductie van de Opel Grandland X Hybrid4 met maar liefst 300 pk is dit de eerste plug-in hybride van Opel in Nederland.

Opel zet met de introductie van de plug-in hybrideversie van de Opel Grandland X een stap in haar elektrisch offensief. Ze moeten net als overigens alle andere automerken wel. De CO2 uitstoot moet immers omlaag. Er wordt gekeken naar de gemiddelde uitstoot van alle verkochte auto’s. Niet voor niets is 2020 nu al het jaar van de plug-in Hybrid en de volledig elektrische modellen. Voor de volledigheid halen de automerken deze Europese norm niet, dan kunnen ze behoorlijk hoge boetes verwachten. Alle hens aan dek dus om zoveel mogelijk plug-in hybride of volledige elektrische auto’s op de markt te zetten.

Opel Grandland X Hybrid of de Grandland X Hybrid 4

Je hebt de Opel Grandland Hybrid X in twee varianten. Zo kun je namelijk kiezen voor de Grandland X Hybrid met een 180 pk benzinemotor en 1 elektromotor met 110 pk. Hierbij heb je in totaal dus een vermogen van 225 pk. Dit is dus alleen gebaseerd op voorwielaandrijving. Daarnaast kun je ook kiezen voor de Opel Grandland X Hybrid 4 dan krijg je de 200 pk benzine motor en twee elektromotoren op de achteras. In totaal heb je dan met deze Grandland Hybrid 4 een vermogen van maar liefst 300 pk. De 300 pk sterke Opel Grandland X Hybrid4 is verkrijgbaar als Innovation, Ultimate of als zakelijk aantrekkelijke Business Executive.

Nu nog gaan stekkeren

Nu de groep berijders (particulieren of zakelijk) nog echt stimuleren om ook daadwerkelijk met deze plug-in Hybrid SUV te gaan stekkeren. Stekkeren in plaats van benzine tanken zou de ongeschreven regel moeten zijn. Dit is overigens naast dat het goedkoper is voor de gebruiker ook veel beter voor de kwaliteit en levensduur van de batterij. Natuurlijk worden er meer laadpalen gebouwd en hoef je minder wegenbelasting te betalen. De subsidie op de aanschaf van plug-in hybride auto’s hebben we natuurlijk al gehad dus deze zal niet opnieuw uit de kast worden gehaald. Wel gaat de subsidie op de aankoop van een volledig elektrische auto er komen.

De laadtijd van de batterij is afhankelijk van het gebruikte type lader. Met de Grandland X Hybrid4 kun je overigens maximaal 59 km volledig elektrisch rijden. Opel biedt opties om de batterij snel op te laden bij een openbaar laadpunt of wallbox thuis. Met een 7,4 kW wallbox is een lege batterij van de Grandland X Hybrid4 in twee uur volledig opgeladen.

Je kunt de accu met de ‘e-Save’-functie ook tijdens het rijden opladen. Met deze functie bewaar je als het ware de energie om later op de dag volledig elektrisch te rijden in een meer stedelijk gebied. Je kunt hem zelf eenvoudig instellen op bijvoorbeeld 10 of 20 kilometer. Hij laadt dan tijdens het rijden op zodat je in een meer stedelijke omgeving (of uitsootvrije zone) volledig elektrisch kunt rijden.

Om het opladen nog gemakkelijker te maken, profiteren berijders van de Grandland X Hybrid4 van speciale EV-diensten van Free2Move Services, het mobiliteitsmerk van de PSA Groupe. Deze zijn eenvoudig te gebruiken via de myOpel-app. Het aanbod omvat een laadpas die toegang biedt tot meer dan 125.000 laadpunten in Europa. Ook een reisplanner, die de beste routes voorstelt op basis van het resterende bereik van de auto en de locatie van laadstations langs de route, is inbegrepen. Via de MyOpel-app kun je ook mogelijk de batterijstatus van de auto controleren en de laadtijden van de wallbox programmeren.