Nieuw topmodel van Opel gepresenteerd: Opel Insignia GSi

Wat direct opvalt aan de nieuwe GSi zijn de scherpe lijnen en krachtige front met verticale, slagtand-achtige luchtopeningen. De lijnen lopen mooi door en hij lijkt daardoor ook wat breder. We kunnen dan ook met recht zeggen dat de Opel Insignia GSi een imponerend slagschip is. De wordt onderstreept dankzij zijn nieuwe 2,0-liter turbobenzinemotor met 169 kW (230 pk), nieuwe 9-traps automaat gecombineerd met de Twinster vierwielaandrijving.

Zuinige, moderne en comfortabele auto



Het aanbod van de nieuwe Insignia is overzichtelijker dankzij de nieuwe benzine- en dieselmotoren van één motorgeneratie. De 1,4-liter benzinemotor met 107 kW (145 pk) en de 1,5-liter dieselmotor met 90 kW (122 pk) vormen de basismotoren.

De topversies worden aangedreven door 2,0-liter turbomotoren. De dieselmotor volgt later, terwijl de benzinemotor 147 kW (200 pk) sterk is. In de sportieve Insignia levert de motor 169 kW (230 pk) vermogen.

De nieuwe motoren zorgen ervoor dat het brandstofverbruik daalt (-18% ten opzichtig van de vorige Insignia). Het brandstofverbruik van de nieuwe Opel Insignia wordt gereduceerd dankzij de actieve grille met sluitbare lamellen, zowel bij de bovenste als onderste grille. Door thermische, elektrische en aerodynamische parameters te combineren voor het openen en sluiten van de lamellen in de grille, kan een efficiënt verbruik gerealiseerd worden.

De gemiddelde CO2-uitstoot komt uit op circa 100 g/km. De nieuwe Opel Insignia is hiermee een van de meest efficiënte auto’s in zijn klasse. Er is keuze uit een handgeschakelde zesversnellingsbak of automatische transmissies met acht of negen versnellingen