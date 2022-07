Nieuwe Opel Astra Sports Tourer iets kleiner maar wel veel beter

Opel lanceert in Rüsselsheim de nieuwe Opel Astra Sports Tourer, de stationwagen variant van de Astra hatchback. Maar je mag ook zeggen de opvolger van de Astra stationwagen die een heel alfabet heeft afgewerkt in de jaren tussen 1991 en 2021 met versie namen als de Astra F t/m de Astra K, en altijd met een stationwagen variant. Vanaf die laatste versie (uitgeroepen tot auto van het jaar in 2016) heeft de stationwagen een nieuwe naam, de Tourer. Wat ze gemeen hebben is dat het vrijwel altijd succesnummers waren en wat je direct kunt vertalen in verkochte aantallen. Die stationwagen, nu dus de Opel Astra Sports Tourer, is zowel populair als gezinsauto als in het zakelijke segment, Wat alle versies gemeen hebben gehad is dat ze betaalbaar waren en ongekend veel ruimte wisten te bieden. Met de Astra Sports Tourer doen ze bij Opel wel hun jasje uit want wat eerst een degelijke, niet sportieve en zelfs een beetje saaie auto’s waren is dat met de introductie van de nieuwe Astra wel even anders.



De nieuwe Opel Astra, en dus ook de nieuwe Astra Sports Tourer is een hypermoderne en strak en fraai gedesignde auto geworden. En dat zou wel eens zo maar een heel nieuw succes kunnen worden. De concurrentie van de Astra Sports Tourer komt vooral vanuit de eigen Stellantis familie. Denk hierbij ook aan de Astra hatchback die zelf al flink wat extra ruimte biedt. En dan is er ook nog het Franse zusje met een zwarte leeuw op de neus. In het algemeen hebben deze stationwagens vooral concurrentie van SUV-modellen. Waar ze het winnen en dat geldt zeker voor deze Astra Tourer is op laadruimte, zeker met een neergeklapte achterbank.

De nieuwe Astra Sports Tourer iets kleiner en toch ruimer De nieuwe Astra Sports Tourer, met de opvallende Opel Vizor, is niet de grootste uit de serie ooit. Met afmetingen van 4.64 x 1.86 x 1.48 centimeter (L x B x H) is hij 60 millimeter korter dan zijn voorganger, terwijl de wielbasis juist met 70 millimeter is toegenomen. Als je echter bij de auto staat lijkt hij veel langer, deels veroorzaakt door de aflopende daklijn (optioneel verkrijgbaar in het zwart) die heel bepalend is voor het design. De Sports Tourer is geen Astra waarvan de achterkant er even is bij verzonnen, het is een heel nieuw design wat mede zorgt voor een sportief uiterlijk. In die ogenschijnlijk kortere achterkant vind je een bagageruimte van bijna 600 liter die wanneer je achterste zitrij naar voren klapt wordt vergroot tot 1.634 liter. Afhankelijk van de uitvoering kun je ook nog eens je hoedenplank (beetje klassieke naam) onder de laadvloer opbergen. Die 'slimme' laadvloer is ook eenvoudig met slechts één hand te verlagen. Daarnaast kan ook onder een hoek van 45 graden worden geplaatst. Het lijkt niet zo belangrijk maar handig is het wel. Ook in de plug-in hybrid Astra Sports Tourer is die ruimte nog steeds royaal. Ondanks de onder de vloer liggende lithium-ionbatterij is de laadruimte respectievelijk 516 liter en 1.553 liter.

Intelligente technologie is bepalend voor meer comfort en veiligheid Naast rij-assistentiesystemen en een 360-graden camera is de nieuwe Astra Tourer uitgerust met Intelli-Lux LED Pixel Light, technologie, die in staat is om in milliseconden verblinding van andere weggebruikers te voorkomen. Verder vind je in de nieuwe Tourer Intelli-Drive 1.0, dat verschillende assistentiesystemen combineert. Denk hierbij aan adaptieve cruise control, vermoeidheidsdetectie, verkeersbordherkenning, voetgangersdetectie en dodehoekdetectie op grote afstand. Optioneel is een Intelli-HUD head-up display.



De Pure Panel-cockpit bestaat uit twee 10-inch displays met meer gebruiksgemak. Uiteraard is ook deze nieuwe Astra uitgerust met connectiemogelijkheden met voor Apple CarPlay- en Android Auto. Het zitcomfort wordt bestaat uit ergonomische AGR-stoelen die voor elk type lichaam de optimale ondersteuning biedt. Extra opties zijn een Nappa Lederen bekleding, elektrische hoogteverstelling, stoelventilatie en massagefunctie.

Nieuwe Opel Astra Tourer van benzine tot volledig elektrisch De nieuwe Astra Sports Tourer is leverbaar met keuze uit vier aandrijfvormen: benzine, diesel, plug-in hybride en volledig elektrisch. De verbrandingsmotoren zijn beschikbaar in de vorm van een 1.2-liter turbobenzinemotor met 81 kW (110 pk) of een versie met 96 kW (130 pk). Deze versie is ook te combineren met een 8-traps automaat. Een 1,5-liter dieselmotor met 96 kW (130 pk) wordt standaard gekoppeld aan de 8-traps automaat. Het gecombineerd verbruik van deze versie bedraagt slechts 4.6 l/100 km. Het rijcomfort en de bijbehorende beleving maak je pas echt mee in de hybride versie. (We hebben overigens (nog) niet gereden in de diesel uitvoering, ontwikkeld voor echte km-vreters). Vanaf de lancering is de Astra Sports Tourer is deze ook leverbaar met de plug-in hybride aandrijflijn met een vermogen van 133 kW (180 pk). De aandrijflijn bestaat uit een 1,6-liter turbobenzinemotor met 110 kW (150 pk) en een elektromotor 81 kW (110 pk).Met een volle 12.4 kWh batterij kan de Astra Sports Tourer plug-in hybride tot 60 kilometer (WLTP) volledig elektrisch afleggen. Deze versie sprint van nul tot 100 km/u in 7.7 seconden en heeft een topsnelheid van 225 km/u (135 km/u in elektrische modus).



Dankzij zijn regeneratief remsysteem wordt energie teruggewonnen en opgeslagen in de batterij of komt die beschikbaar voor direct gebruik. Het opladen van de batterij kan met de standaard 3.7 kW boordlader - of met de optionele 7.4 kW boordlader - bij een openbaar laadpunt of via een wallbox. De volledig elektrische Astra Sports Tourer wordt in 2023 verwacht. Prijzen nieuwe Astra Sports Tourer De nieuwe Astra Sports Tourer is te bestellen voor een prijs vanaf 33.149 euro voor de Business Edition met 81kW (110pk) en een 1.2 turbomotor. De plug-in hybride versie start eveneens met de Business Edition uitvoering en is verkrijgbaar vanaf 40.149 euro. De elektrische versie mag niet te lang op zich laten wachten Bij het uitkomen van z'n voorganger schreef ik dat het model vrijwel verzekerd was van succes, vooral gebaseerd op z'n voorganger en op de forse toename van innovatieve technieken in die uitvoering. De nieuwe Opel Astra Sports Tourer legt de lat weer een stuk hoger en ziet er zowel van binnen als van buiten geweldig uit. Zeker in vergelijking met de concurrentie waarbij ook de prijs moet worden meegenomen.



Of het succes net zo vanzelfsprekend is moeten we afwachten. De volledig elektrische versie mag niet te lang op zich laten wachten en zal mede bepalend worden voor het succes. Je komt niet meer weg als je geen EV uitvoering hebt in je gamma. Opel bewijst in ieder geval met deze nieuwe Tourer wederom dat zij in staat is om heel moderne, veilige en strak ontworpen autos te ontwerpen voor een grote doelgroep.