Stellantis maakt werk van waterstof-elektrische bestelbussen

Vorige week was ik te gast bij Opel in Rüsselsheim waar Stellantis een event organiseerde rondom waterstof-elektrisch aangedreven (FCEV) bestelbussen. De Special Vehicles fabriek van Opel in Rüsselsheim is de plek waar momenteel alle FCEV bestelbussen van Opel, Peugeot en Citroën – allemaal onderdeel van de Stellantis Group – geproduceerd worden. De productiecapaciteit ligt nu nog op maximaal 1.000 exemplaren per jaar, maar dat wordt in de komende jaren fors uitgebreid.

Ombouw naar waterstof-elektrisch aangedreven bestelbussen

Op dit moment arriveren de Vivaro, Expert en Jumpy nog in de fabriek met brandstof of volledige elektrisch aangedreven motoren. Bij Special Vehicles worden ze vervolgens omgebouwd tot waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen. Dat klinkt, en is, nog wat omslachtig, maar door de relatief beperkte productie en vraag is er nog geen aparte productielijn voor deze versie van de bestelbussen gebouwd. Dat is uiteindelijk, wanneer vraag naar deze bussen groeit, natuurlijk wel de bedoeling.

Tijdens het event kregen de aanwezigen een fraai inzicht in het proces van de ombouw en de doelstellingen en ambities van Stellantis op het gebied van waterstof-elektrisch aangedreven bestelbussen. En, we konden ook zelf ervaren hoe comfortabel de Opel Vivaro en zijn Peugeot en Citroën zussen rijden, tot en met het tanken van H2 bij een Shell station in de buurt.